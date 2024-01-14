ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهونغ كونغ اليوم الأحد 2024/1/14 بكأس آسيا؟

يخوض منتخب الإمارات أولى مبارياته في كأس آسيا اليوم الأحد 14 يناير، حيث يلاقي منتخب هونغ كونغ في منافسات الدور الأول من مرحلة المجموعات، حيث يمكنك متابعة مباراة الإمارات وهونغ كونغ عبر عدد كبير من القنوات داخل الإمارات وخارجها.

الإمارات ضد هونغ كونغ

الإمارات ضد هونغ كونغ

تنطلق مباراة منتخب المباراة ضد هونغ كونغ الساعة 6.30 بتوقيت أبوظبي الساعة 5.30 بتوقيت الدوحة ومكة، حيث يتم إقامة المباراة على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة والتي تستضيف آسيا 2024، ويمكنك أن تتابع المباراة عبر القنوات التالية:

قناة beIN sport Asian cup 1,2,3.

قناة alkass extra 1,2 HD.

قناة الرابعة العراقية.

قناة SSC Extra 1HD.

قناة Abu Dhabi sports 1.

معلق الإمارات وهونغ كونغ

انطلقت منافسات بطولة كأس آسيا يوم الجمعة الماضية وتستمر البطولة حتى يوم 11 فبراير المقبل، حيث أعلنت كل قناة عن اسم معلق المباراة: