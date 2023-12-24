ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر 2023؟

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية في منافسات بطولة كأس السوبر المصري والذي يقام في الإمارات، حيث من المنتظر أن يستضيف ملعب محمد بن زايد مباراة الأهلي وسيراميكا والتي ستكون في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد تغيير نظام البطولة حيث كان نظام البطولة بين بطل الدوري وبطل الكأس فقط، وهذا العام تقام البطولة بمشاركة أربع فرق وهي (الأهلي، سيراميكا، فيوتشر، بيراميدز)، فيما تنطلق أولى مباريات البطولة بمواجهة بيراميدز وفيوتشر، فيما يواجه الأهلي سيراميكا مساء الغد الاثنين في الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

كيف أشاهد مباراة الأهلي وسيراميكا؟

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الإثنين الساعة 7.00 بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي وذلك على ملعب محمد بن زايد، حيث يمكنك متابعة مباراة نصف النهائي مجانا وذلك عبر قنوات أون تايم سبورت والتي تقدم تغطية كاملة للبطولة المقامة في الإمارات، كما يمكنك متابعة المباراة من خلال قنوات أبو ظبي الرياضية المجانية.

القناة التردد القطبية معدل الترميز القمر الصناعي أون تايم سبورت 11861 أفقي 27500 نايل سات أبو ظبي الرياضية 11411 أفقي 30.000 نايل سات

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أعلن الاتحاد المصري عن أسماء طاقم تحكيم المباراة إذ تم تعيين الحكم محمد معروف حكم ساحة ومحمود البنا حكم رابع وطارق مجدي حكم فيديو ومساعدين سامي هلهل وسمير جمال، ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضور عدد كبير من الجماهير المصرية إذ استقبلت الإمارات مباريات السوبر المصري في السنوات الأخيرة والتي تشهد إقبالا كبيرا من الجماهير المقيمة في الإمارات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة البطولة الملعب الأهلي – سيراميكا الإثنين 25 ديسمبر، الساعة 7.00 أون تايم سبورت – أبو ظبي الرياضية نصف نهائي كأس السوبر إستاد محمد بن زايد

تشكيلة الأهلي المتوقعة

بعد الخروج من كأس العالم للأندية الميدالية البرونزية يحتاج الأهلي إلى تحقيق لقب كأس السوبر وذلك من خلال الفوز على سيراميكا ليواجه الفائز في مباراة نصف النهائي الآخر بين بيراميدز وفيوتشر، فيما يفكر مارسيل كولر أن يخوض المباراة بالتشكيل المتوقع التالي: