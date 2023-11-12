ما هي القنابل الفسفورية ومعلومات عنها
تم استخدام القنابل الفوسفورية بواسطة بريطانيا في الحرب العالمية الأولى كوسيلة فعالة للتخلص من الأعداء، تتألف هذه القنابل بشكل أساسي من مادة الفوسفور، وتشتهر بقدرتها على الاشتعال والتسبب في دمار كبير، فهي تمتلك القدرة على تدمير مساحات واسعة، حيث تحرق الأرض والنباتات وتسبب حروقًا للبشر، فمن الجدير بالذكر أنها خطيرة للغاية وتشكل تهديدًا فتاكًا، حيث تتسبب في حرق كل ما يواجهها وتتميز بقدرتها على الاشتعال بسرعة.
ما هو نوع الفسفور المستخدم في القنابل الفسفورية
الفوسفور الأبيض هو الفوسفور المستخدم في القنابل الفوسفورية، فهو يعتبر مادة شديدة الاشتعال، حيث تشتعل بمجرد ملامستها للأوكسجين، فيتم استخراج الفوسفور الأبيض من الصخور الفوسفورية، وقد أثبتت العديد من الدراسات أنه يمكن أن يتسبب في حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة فورًا عند ملامسته.
ما هي المخاطر المترتبة على القنابل الفسفورية
المخاطر المترتبة على القنابل الفوسفورية تكمن في حجم الدمار الذي يمكن أن تتسبب فيه، فهي قادرة على إحراق الغطاء النباتي أمامها وتسبب حروقًا في الجسم البشري قد تمتد إلى العظام والعضلات، كما تؤثر على الأعصاب وتتسبب في تلفها، بالإضافة إلى ذلك لها تأثيرات نفسية كبيرة كما تم توثيقها في المصابين بالحرب العالمية الأولى.
الإسعاف الأولي اللازم عند التعرض للقنابل الفسفورية
في حالة التعرض للقنابل الفسفورية يجب اتخاذ إسعافات أولية مناسبة، ومن أبرزها ما يلي:
- في حالة استنشاق الدخان يجب الابتعاد عن المنطقة وضمان فتح مجرى التنفس وتقديم التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر أو استخدام أجهزة الأكسجين.
- في حالة ملامسة الجلد يجب غمر المنطقة المتأثرة بالماء البارد بكميات وفيرة وإزالة جزيئات الفوسفور قدر الإمكان لتجنب اشتعاله.
- في حالة ملامسة العين يجب غسلها فورًا بالماء وإغلاق العينين ووضع كمادات مبللة بالماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة مع استمرار سكب الماء البارد بكميات وفيرة.