ما هي العملات المشفرة أو الرقمية وكيف تعمل؟ تعرف على الإجابة

العملات المشفرة هي وسيلة تم استحداثها بداية من عام 2009 للدفع من خلالها، وهي تختلف عن العملات التقليدية حيث لا تخضع لرقابة بنك أو مؤسسة مالية معينة، ولكن تخضع لنظام تشفير لا مركزي عبر الكمبيوتر، وهناك الكثير من العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها، لكن ما الذي يمكنك شرائه بها وكيف تستخدمها؟ تعرف على الإجابة في هذا المقال.

ما هي العملات المشفرة

كان العالم قد تعرض لأزمة مالية كبيرة وسيئة أدت إلى اتجاه أحد الأشخاص إلى استحداث نظام الدفع لا يخضع لرقابة البنوك، وهو العملات الرقمية التي لا تزال محتفظة بقيمتها مهما حدث من تضخم، وظهرت الكثير من العملات المشفرة على مدار السنوات الأخيرة، ويستخدمها الكثير من الأشخاص في الشراء والدفع.

ما الذي يمكن شرائه بالعملات المشفرة

الكثير من البائعين للمنتجات بالجملة والتجزئة يتعاملون حاليًا بالعملات الرقمية مثل البيتكوين عند الشراء منهم، ومع ذلك حتى الآن لا يزال هناك الكثير من التجار لا يقبلونها، كما يمكن استخدام العملة الرقمية في الاستثمار؛ حيث أنه من المتوقع أن تزيد قيمتها في المستقبل وتصبح مستخدمة مثل العملات التقليدية.

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هل التشفير عملية احتيال؟

حتى وقتنا هذا تُستخدم العملات التقليدية على نطاق واسع مقارنةً بالعملات المشفرة، ولكن استخدام العملات الرقمية والاستثمار فيها ليس احتيال بسبب وجود نظرة مستقبلية إيجابية لهذه العملات وأنها سوف تُستخدم بكثرة في المستقبل وسوف تزيد قيمتها السوقية أيضًا.

وعلى الرغم من ذلك لا يُنصح بالمغامرة في الاستثمار بالعملات المشفرة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يمتلكون خلفية واسعة عن التشفير وسلبياته وإيجابياته حتى لا يتعرض لمخاطر استخدام هذه العملات.