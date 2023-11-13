ما هي الإجراءات الصحية التي تتخذها الخطوط الجوية السعودية للحفاظ على سلامة المسافرين؟.. وهذه هي طريقة حجز التذاكر إلكترونياً

تعتبر الخطوط الجوية السعودية هي الناقل الوطني الرسمي للمملكة العربية السعودية، وتعد هي الواجهة الجوية الأفضل والأكثر تميزا في المملكة، حيث إنها تقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 100 وجهة مختلفة في جميع أنحاء العالم، كما تقدم الخطوط الجوية السعودية مجموعة متنوعة من خيارات رحلات الطيران الداخلي والدولي، والرحلات السياحية والاقتصادية ورحلات الجو من الدرجة الأولى، وتتخذ الخطوط الجوية السعودية مجموعة من الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة المسافرين، مما يعزز ثقة الركاب بشكل كبير في الناقل الوطني السعودي، وإضافة إلى ذلك فإن شركة الطيران السعودية قد وفرت خدمات الحجز الإلكترونية للمسافرين من خلال موقعها الإلكتروني، تسهيلا عليهم وضمانا للجودة المعهودة التي تقدم للمسافرين.

الإجراءات الصحية التي تتخذها الخطوط الجوية السعودية مع المسافرين

في عام 2000، فقد حصلت الخطوط الجوية السعودية على جائزة الاتحاد الدولي (IFSA) لزيادة جودة خدمة الطعام على طائراتها.

كما حصلت الشركة أيضا على جائزة الاتحاد الدولي (IFCA)، لخدمة التموين على الطائرة؛ مما يعزز جودة الشركة السعودية في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على متن طائراتها.

وتقوم الخطوط الجوية السعودية بإخضاع أسطول الطائرات الخاصة بها إلى التعقيم بشكل دوري باستخدام جهاز “UVC” للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات.

إضافة إلى أنها تقوم بعملية التعقيم اليدوي فوق ذلك، حفاظا على حياة الركاب المسافرين من خلالها.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الشركة تقوم تطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%، من أجل تلاشي عملية نقل الأمراض المختلفة إلى طواقمها الطبية.

كما تعمل الطواقم داخل الطائرات على توفير الكمامات الطبية والقفازات والمطهرات للضيوف مجانا.

توفير ملصقات وإرشادات المسافرين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية، مثل ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.

طريقة حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية السعودية

تعد عملية حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية السعودية هي الطريقة الأكثر ملاءمة وسهولة للركاب، حيث تتوافر الخدمة بشكل سهل ومبسط، ويمكن حجز تذاكر طيران السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك أن تنتقل إلى موقع الخطوط الجوية السعودية الإلكتروني الرسمي عبر جوجل.

بعد الدخول إلى الموقع ما عليك سوى النقر على خيار حجز وإدارة الرحلات.

سوف يطلب الموقع منك أن تقوم بإدخال تفاصيل رحلتك، بما في ذلك نقطة المغادرة والوجهة والتاريخ والوقت الخاصة بالسفر ونوعية الحجز ” ذهاب فقط – أو ذهاب وعودة”.

اختر درجة السفر وعدد المسافرين.

أدخل معلومات الاتصال الخاصة بك.

اختر طريقة الدفع.

انقر فوق تأكيد.

طريقة حجز تذاكر الخطوط الجوية السعودية عبر الهاتف

في حين أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يواجهون مشاكل مختلفة بالحجز عبر الإنترنت، أو دونهم ممن يحبذون الحجز عن طريق رقم الهاتف الجوال، فهناك إمكانية لحجز مقاعد الرحلة عبر الهاتف الجوال، وذلك من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء للخطوط الجوية السعودية عبر الرقم: 920022222.

طريقة حجز التذاكر عبر تطبيق الهاتف المحمول

ولقد أتاحت الإدارة المسؤولة عن حجز تذاكر الطيران بالشركة عن إمكانية حجز الرحلات المختلفة عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول يخص الخطوط الجوية السعودية، حيث إنه يمكن تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات (Google Play) لهواتف الأندرويد، أو عبر (App store) لهواتف آبل الأمريكية.

ما الذي يميز الخطوط الجوية السعودية عن غيرها من الخطوط؟

وبذكر مميزات الخطوط الجوية السعودية، فإنها تقوم بتوفير مجموعة من المزايا عند حجز التذاكر عبر موقعها، بما في ذلك:

أنّ الشركة تتيح اختيار المقاعد مجانا على بعض الرحلات التي تقوم بها.

كما توفر الشركة إمكانية تعديل أو إلغاء الحجز بشكل مجاني، ولكن بشرط أن يكون الإلغاء قبل إقلاع الطائرة بيوم كامل (24 ساعة).

إمكانية الاستفادة من برنامج الولاء “الفرسان”.

يمكن لكل من قام بإلغاء رحلته باسترداد قيمة التذكرة، حيث يمكن تقديم طلب استرداد القيمة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، التي توفرها الشركة.

كيف يمكن استرداد قيمة الرحلة بعد إلغاء الحجز

تعتبر عملية استرداد قيمة التذكرة بعد حجز الراكب لها عبر الخطوط الجوية السعودية، إحدى أهم وأفضل الخدمات المقدمة من الشركة للركاب، حيث يتم استرجاع قيمة التذكرة كاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الخطوط الجوية السعودية الرسمي عبر الإنترنت. من القائمة أعلى الصفحة يمكن اختيار خدمة حجز وإدارة الرحلات الجوية. سوف يتم تحويلك إلى مجموعة من الخيارات، قم باختيار خدمات السفر الإضافية. ومن خلال الخدمات الإضافية يمكن النقر على خدمة إلغاء الحجز واسترداد قيمة التذكرة.

شروط حجز التذاكر عبر الخطوط الجوية السعودية

والحجز التذاكر عبر الخطوط السعودية يجب الالتزام بالشروط المعلنة من قبل شرطة الطيران السعودية، وهي كالآتي:

لا يمكن إتمام عملية حجز التذاكر إلا بعد الدفع التام لقيمة رسوم الحجز.

يمكن فقط حجز التذاكر من قبل المسافر أو بواسطة وكيله.

يتم إلغاء حجز التذاكر تلقائيا في حال تم حجز أكثر من رحلة في آن واحد.

يمكن للعملاء التمتع بخدمات إضافية مثل اختيار مقعد بعينه عن طريق دفع رسوم إضافية.

يجب تأكيد الحجز، في حال حجز تذكرة الذهاب والعودة.

للشركة كامل الحق في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية التي يقوم بإدخالها الراكب.