ما هي ادارة الطلبات؟

فهم احتياجات العملاء تعتبر عملية داخلية تحتاج مراقبة واستجابة فعالة لاحتياجات السوق، ووضع نفسك مكان العميل.

ما هي ادارة الطلبات

إدارة الطلب مجال يركز على تنظيم وتنسيق العرض والطلب في الاقتصاد، ويتضمن هذا المفهوم مراقبة الإنتاجية وتلبية احتياجات العملاء ودراسة السوق.

ويهدف بشكل أساسي إلى فهم المشاكل المتعلقة بالطلب، تلك التي تواجه المستهلك وإنشاء نموذجًا يتجنب تلك المشاكل.

أهداف إدارة الطلبات

هناك عدة أهداف وراء الإستجابة لاختيارات العملاء، ومن أهمها ترشيد الموارد وتوظيفها بشكل أكثر فعالية، بالإضافة للأهداف التالية:-

تلبية الاحتياجات السوقية: يسعى المتخصصون إلى فهم الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للسوق، وتحليل الطلبات الحالية والمستقبلية للمنتجات أو الخدمات.

دراسة وفهم العملاء: تهدف إلى فهم تفضيلات العملاء ورغباتهم وتوقعاتهم، والعمل على زيادة رضاهم.

تحسين العمليات الداخلية: ضبط عمليات الإنتاج والتوزيع بين العملاء بشكل فعال وبأقل تكلفة ممكنة.

تنسيق الإنتاج والتخزين: ضمان توافر المنتجات أو الخدمات في الوقت المناسب وبكميات مناسبة، دون وجود فائض كبير أو نقصان في المخزون، وهذا يساعد على التوازن.

تحسين الاستجابة للسوق: يتضمن تحسين القدرة على التكيف، مع التغيرات السريعة في احتياجات السوق وتطلعات العملاء.

تحسين استراتيجيات الأعمال: ويشمل استخدام البيانات والتحليلات في اتخاذ القرارات ووضع الخطط العملية؛ لمواكبة التغيرات في السوق.

العوامل الأساسية لإدارة الطلبات

ترتكز تلك العملية على مجموعة من الأركان، نذكر منها:-