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ما هي أفضل شركات التأمين الصحي للعمالة المنزلية في السعودية 1445

لبنى محمد

توجد الكثير من الشركات المُتخصصة في التأمين الصحي في المملكة للعمالة المنزلية في مختلف المناطق حيث تتفاوت أسعارها وفقًا للخدمات الموجودة ضمن العقد لذلك سنقدم لكم الشركات الأفضل في المملكة.

ما هي أفضل شركات التأمين الصحي للعمالة المنزلية في السعودية 1445

شركات التأمين الصحي

هناك العديد من شركات التأمين الرائدة في مجال التأمين الصحي في المملكة ومن ضمنها الآتي:
  • شركة ولاء للتأمين التعاوني.
  • شركة التأمين العربية التعاونية.
  • شركة الجزيرة.
  • الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.
  • شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.
  • شركة الاتحاد للتأمين التعاوني.
  • شركة مجموعة الخليج للتأمين.
  • شركة الانماء طوكيو مارين.
  • شركة بروج للتأمين التعاوني.
  • شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
  • شركة سلامة للتأمين التعاوني.
  • تكافل الرياض.

ما هي أفضل شركات التأمين الصحي للعمالة المنزلية في السعودية 1445

أرخص تأمين طبي للعمالة المنزلية

شركة التأمين السعودية العربيّة آسيا هي الأرخص سعرًا للعمالة المنزلية حيث تفتح القائمة من سعر 165 ريال سعودي للفئة العمرية 18 حتى ال 20 عام، وصولاً إلى أعلى سعر 2457 ريال سعودي للفئة العمرية ممن أعمارهم فوق ال 66 عام حتى ال 70 من العمر.


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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.


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