ما هي أفضل شركات التأمين الصحي للعمالة المنزلية في السعودية 1445
توجد الكثير من الشركات المُتخصصة في التأمين الصحي في المملكة للعمالة المنزلية في مختلف المناطق حيث تتفاوت أسعارها وفقًا للخدمات الموجودة ضمن العقد لذلك سنقدم لكم الشركات الأفضل في المملكة.
شركات التأمين الصحي
هناك العديد من شركات التأمين الرائدة في مجال التأمين الصحي في المملكة ومن ضمنها الآتي:
- شركة ولاء للتأمين التعاوني.
- شركة التأمين العربية التعاونية.
- شركة الجزيرة.
- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.
- شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.
- شركة الاتحاد للتأمين التعاوني.
- شركة مجموعة الخليج للتأمين.
- شركة الانماء طوكيو مارين.
- شركة بروج للتأمين التعاوني.
- شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
- شركة سلامة للتأمين التعاوني.
- تكافل الرياض.
أرخص تأمين طبي للعمالة المنزلية
شركة التأمين السعودية العربيّة آسيا هي الأرخص سعرًا للعمالة المنزلية حيث تفتح القائمة من سعر 165 ريال سعودي للفئة العمرية 18 حتى ال 20 عام، وصولاً إلى أعلى سعر 2457 ريال سعودي للفئة العمرية ممن أعمارهم فوق ال 66 عام حتى ال 70 من العمر.