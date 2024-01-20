ما هي أسعار تذاكر انتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2024؟

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي والتي تشهد مشاركة إنتر ميلان ونابولي وفيورنتينا ولاتسيو، حيث نجح إنتر في الفوز على لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بينما فاز نابولي على فيورنتينا بنفس النتيجة ليتأهل الفريقان إلى النهائي، وتوفر منصة وي بوك تذاكر إنتر ميلان ونابولي في نهائي السوبر الإيطالي فيما أعلنت عن أسعار تذاكر المباراة.

أسعار تذاكر إنتر ميلان ونابولي

أسعار تذاكر إنتر ميلان ونابولي

تشهد مباراة السوبر الإيطالي إقبال جماهيري كبير سواء من الجماهير السعودية أو الجماهير الإيطالية، إذ تشهد المباراة إقبال جماهيري كبير، فيما تبدأ أسعار تذاكر المباراة من 45 ريال سعودي خلف المرمى، فيما تصل الدرجة الفضية إلى 1250 ريال، حيث يمكن للجمهور الحضور وحجز التذاكر وفق الأسعار التالية:

الفئة السعر (ر.س) خلف المرمى سفلي 45 خلف المرمى علوي 55 زاوية الواجهة 75 أطراف الواجهة 150 منتصف الواجهة 175 الفضية 850 الذهبية 1250 تراس 4000

حجز تذاكر السوبر الإيطالي

يمكنك حجز تذاكر إنتر ميلان ونابولي في نهائي السوبر الإيطالي من خلال منصة webook، حيث يمكنك الدخول إلى رابط تذاكر السوبر الإيطالي على المنصة، أو من خلال رابط إعادة بيع التذاكر وي بوك، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط webook.

اختر منها مباراة السوبر الإيطالي.

سجل الدخول إلى المنصة.

حدد بعدها الدرجة والمقعد.

قم باختيار الحجز وحدد طريقة الدفع.

قم بإضافة بيانات البطاقة البنكية.

القنوات الناقلة للسوبر الإيطالي

تُقام مباراة السوبر الإيطالي يوم الإثنين المقبل 22 يناير، حيث تنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة SSC السعودية الرياضية، إضافة إلى عرضه على منصة شاهد VIP.