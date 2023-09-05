خدمات

ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟

عبد الرحمن قاسم

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات للمواطنين السعوديين داخل المملكة، ومن ضمن الدعم المُقدم هو دعم الضمان الاجتماعي المطور، ولكن يجب أولًا توافر عدة شروط لتحصل عليه والتي سنذكرها فيما بعد، كذلك خطوات تحديث البيانات الخاصة به ليستمر صرف الدعم والعديد من التفاصيل الأخرى، فتابعوا معنا الآن.

ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟

توضيح خطوات تحديث البيانات لكي يستمر دعم الضمان الاجتماعي المطور - المصدر: اسكرين شوت

قد يهمك:

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي المطور| وقيمة الدعم حسب عدد أفراد الأسرة

خطوات التحديث

أعلنت وزارة الموارد في السعودية عن العديد من الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وعن كيفية تحديثه؛ لذلك سوف نوضح لكم الأمر:

  • يجب الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بدولة المملكة العربية السعودية.- صورة 1 - ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟
  • ثم يجب عليك الضغط على الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع.- صورة 2 - ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟
  • ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
  • بعد ذلك يجب عليك الضغط على كلمة الضمان الاجتماعي المطور 1445.- صورة 3 - ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟
  • ثم اضغط على كلمة اختيار تفاصيل الطلب.
  • عليك أن تقوم بتحديد البيانات التي تريد أن تحدثها ثم قم بتعديلها.- صورة 4 - ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟
  • بعد أن تقوم بالانتهاء من التعديل اضغط على التحديث، ثم كلمة حفظ البيانات.

ما هي مدة دراسة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟

تقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب خلال 20 يوم من تاريخ تقديم الطلب باستحقاق الدعم، أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب في حالة قبول الوزارة الطلب يتم صرف المعاش في الشهر التالي، كما يمكن للأسرة في حالة صدور حكم قضائي بعدم أهلية العائل أن تختار عائل آخر يصلح بأن يستحق الأهلية، ويجب على مقدم الطلب الأصلي إبلاغ الوزارة بما حدث من تغيير حتى تتوافر شروط استحقاق المعاش، وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ التغيير.

- صورة 5 - ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟

شروط استحقاق الدعم

تم الإعلان من قبل الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي لذلك سوف نوفرها لكم:

  • أن يكون المُقدم على ذلك الضمان سعودي الجنسية ويقيم في السعودية أيضًا.
  • أن يكون راتب المتقدم محدود أو متوسط، ولا يلبي الاحتياجات المعيشية الأساسية.
  • ليس لديه أي أملاك وعقارات ملكية أو مبالغ كبيرة في البنوك.
  • على المتقدم أن يكون لا يقيم في أي مركز أو مؤسسة رعاية التي تكون دولة السعودية مسؤولة عنها.
  • يجب على المتقدم أن يوافق على جميع تلك الشروط ويكون متوافق معها؛ لأن الدولة تفعل كل ذلك في مصلحة المواطنين لتلبية احتياجاتهم.
Avatar of عبد الرحمن قاسم
عبد الرحمن قاسم
اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات