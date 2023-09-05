ما هي آلية تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية وشروط الاستحقاق؟

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات للمواطنين السعوديين داخل المملكة، ومن ضمن الدعم المُقدم هو دعم الضمان الاجتماعي المطور، ولكن يجب أولًا توافر عدة شروط لتحصل عليه والتي سنذكرها فيما بعد، كذلك خطوات تحديث البيانات الخاصة به ليستمر صرف الدعم والعديد من التفاصيل الأخرى، فتابعوا معنا الآن.

توضيح خطوات تحديث البيانات لكي يستمر دعم الضمان الاجتماعي المطور - المصدر: اسكرين شوت

خطوات التحديث

أعلنت وزارة الموارد في السعودية عن العديد من الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وعن كيفية تحديثه؛ لذلك سوف نوضح لكم الأمر:

يجب الدخول على الموقع الخاص ب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بدولة المملكة العربية السعودية.

ثم يجب عليك الضغط على الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع.

ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب عليك الضغط على كلمة الضمان الاجتماعي المطور 1445.

ثم اضغط على كلمة اختيار تفاصيل الطلب.

عليك أن تقوم بتحديد البيانات التي تريد أن تحدثها ثم قم بتعديلها.

بعد أن تقوم بالانتهاء من التعديل اضغط على التحديث، ثم كلمة حفظ البيانات.

ما هي مدة دراسة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟

تقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب خلال 20 يوم من تاريخ تقديم الطلب باستحقاق الدعم، أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب في حالة قبول الوزارة الطلب يتم صرف المعاش في الشهر التالي، كما يمكن للأسرة في حالة صدور حكم قضائي بعدم أهلية العائل أن تختار عائل آخر يصلح بأن يستحق الأهلية، ويجب على مقدم الطلب الأصلي إبلاغ الوزارة بما حدث من تغيير حتى تتوافر شروط استحقاق المعاش، وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ التغيير.

شروط استحقاق الدعم

تم الإعلان من قبل الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي لذلك سوف نوفرها لكم: