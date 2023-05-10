ما هو تطبيق InShot وكيفية استخدامه وأبرز مميزاته وعيوبه.. شرح بالتفصيل

ما هو تطبيق إنشوت وكيف يمكن استخدامه على الهواتف المحمولة، وهل التطبيق متوفر على جميع المنصات سواء لمستخدمي الاندرويد أو مستخدمي الـ ios، كل هذه الأسئلة تدور في أذهان الكثير من المستخدمين الذين يرغبون في استخدام التطبيق على هواتفهم المحمولة، وبالتأكيد قبل أن تقوم بتحميل تطبيق ما على هاتفك المحمول يجب عليك معرفة الفوائد التي يقدمها لك هذا التطبيق وما هي أبرز العيوب التي يمكن أن تكون موجودة به.

تطبيق إنشوت InShot

يعتبر هذا التطبيق واحداً من أبرز تطبيقات تحرير الصور ومونتاج الفيديوهات، حيث يحظى التطبيق بشهرة كبيرة جداً في جميع أنحاء العالم وفي الواقع هناك أكثر من 500 مليون مستخدم يقومون باستخدام التطبيق على هواتفهم المحمولة سواء على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو بنظام تشغيل الـ ios، كما يمكن استخدامه أيضا على أجهزة الكمبيوتر بكل سهولة وبساطة.

يعتبر التطبيق أداة التحرير المثالية سواء لتحرير الصور أو الفيديوهات، وفي زمننا الحالي يهتم معظم المستخدمين بهذا النوع من التطبيقات بحيث يمكنهم مشاركة الأعمال الفنية التي يقومون بها من خلال هذه التطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، كما أن معظم صناع المحتوى والمبدعين ورواد السوشيال ميديا يقومون باستخدام برنامج InShot من أجل الإبداع في صناعة الفيديوهات الترفيهية وتحرير الصور بحيث تبدو أكثر احترافية، لمشاركتها مع الأصدقاء والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

تطبيق InShot يعتبر الأداة المثالية لتحرير الصور والفيديوهات، وربما قد لاحظت الفيديوهات التي يتم مشاركتها على منصة تيك توك من قبل المستخدمين الآخرين، حيث أن معظم هذه الفيديوهات يتم استخدامها عبر برنامج InShot، وبعدها يتم نشرها على منصة تيك توك أو منصة انستجرام من أجل الحصول على الكثير من المشاهدات والمتابعين.

مميزات تطبيق InShot

يحتوي التطبيق على الكثير من المميزات التي تجعله واحداً من أبرز التطبيقات والبرامج المتخصصة في تحرير الصور ومونتاج الفيديوهات، ومن أبرز المميزات التي يحتوي عليها.

1- تطبيق InShot مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف مثل برامج الفوتوشوب المدفوعة التي تحتاج إلى مبالغ طائلة.

2- يأتي التطبيق بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه بكل بساطة.

3- يحتوي على الكثير من أدوات التحرير التي يمكنك استخدامها في تحرير الصور أو الفيديوهات لتبدو أكثر جمالاً وتألقاً.

4- يحتوي التطبيق على كم هائل من الفلاتر والتأثيرات التي يمكنك استخدامها وتطبيقها على الصور أو الفيديوهات الخاصة بك.

5- يمكنك التحكم في أحجام الصور والفيديوهات بعد الانتهاء من تحريرها بحيث لا تشغل مساحة تخزين كبيرة، مثل التحكم في جودة الفيديو عند الانتهاء من تحريره وتحميله على الهاتف.

6- يأتي التطبيق بنسخة مدفوعة يمكنك الاشتراك فيها بشكل شهري من أجل الحصول على الكثير من المميزات الأخرى، وهناك النسخة المجانية التي يمكنك استخدامها أيضا بالطبع في تحرير الصور والفيديوهات الخاصة بك.

7- حجم التطبيق صغير ومناسب مع الهواتف المحمولة على الرغم من كل المميزات التي يوفرها للمستخدمين.

8- متوفر على جميع المنصات ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد، ويمكن تحميله من متجر آب ستور إذا كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل ios.

أدوات وخيارات التحرير المتوفرة على InShot

حسناً كما ذكرنا أن هناك الكثير من الأدوات والخيارات التي يمكنك استخدامها في تحرير الصور والفيديوهات الخاصة بك، ومن أبرز الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحصل على أعمال فنية رائعة.

الفلاتر والتأثيرات: يحتوي التطبيق على كم هائل من الفلاتر التي يمكنك تطبيقها على الصور الخاصة بك مثل تغيير ألوان الصورة أو تحويلها إلى صورة بالأبيض والأسود أو تطبيق فلاتر أخرى بحسب رغبتك، وهناك عدد كبير من الفلاتر والتأثيرات التي يمكنك الوصول إليها بشكل مجاني تماماً، كما أن هناك التأثيرات التي يمكنك تطبيقها على الفيديوهات سواء في مقدمة الفيديو أو في الختام بحيث يبدو أكثر احترافية.

الملصقات والنصوص: يجب أن يتوفر هذا التطبيق في كل تطبيق أو برنامج لتحرير الصور والفيديوهات، وفي تطبيق InShot يمكنك اختيار الملصقات الثابتة أو اختيار الملصقات المتحركة، ويمكنك اختيار المكان الذي ترغب في وضع الملصقات فيه سواء في الفيديو أو الصور، كما يمكنك الكتابة على الصور والفيديوهات أيضا سواء في مقدمة الفيديو أو الكتابة في ختام الفيديو مثل الفيديوهات التي تشاهدها على منصة يوتيوب.

الموسيقى: عندما تقوم بتحرير الفيديوهات الخاصة بك ستجد في أسفل الشاشة وبين خيارات التحرير بالأسفل خيار الموسيقى، حيث يمكنك من خلال هذا الخيار إضافة الموسيقى على الفيديوهات الخاصة بك، سواء كنت ترغب في إضافة موسيقى من التطبيق نفسه والذي يوفر لك الوصول إلى أي موسيقى أونلاين، أو يمكنك اختيار الموسيقى من هاتفك المحمول وإضافتها على الفيديو، ولكن بالطبع يجب عليك كتم أصوات الفيديو الأصلية إذا كنت ترغب في إضافة الموسيقى.

خيارات تحرير أخرى: من الخيارات الأخرى التي يمكنك استخدامها أيضا للحصول على فيديو احترافي، إمكانية قص أو إزالة اللقطات الغير مرغوب فيها من الفيديو نفسه الذي تقوم بتحريره، حيث يمكنك تقسيم اللقطات في الفيديو وإخراج اللقطات التي لا ترغب في أن تظهر على الفيديو، كما يمكنك أيضا تدوير الفيديو أو تحويل الزوايا وأيضا يمكنك تسريع مقطع الفيديو أو يمكنك إبطاء سرعة تشغيل الفيديو، حيث يوفر لك التطبيق التحكم في سرعة تشغيل الفيديو بأكمله أو يمكنك حتى إبطاء سرعة تشغيل الفيديو في لقطات معينة فقط داخل الفيديو نفسه.

يمكنك أيضا الحصول على فيديو رائع من الصور الخاصة بك عبر خيار دمج الصور في فيديو، وهنا يمكنك الإبداع في تطبيق الفلاتر والتأثيرات على الصور، حيث يمكنك اختيار عدد من الصور قد يصل العدد إلى 30 صورة، وبالتالي يمكنك تحويل مناطق وضع الصور في الفيديو ويمكنك أيضا إضافة الموسيقى على الفيديو نفسه وبالتالي ستحصل على فيديو خاص بك من صورك.

عيوب تطبيق InShot

كما ذكرنا مميزات التطبيق وكيفية استخدامه بالتفصيل وأهم الأدوات والخيارات الخاصة بالتحرير التي يوفرها التطبيق لمستخدميه، يجب أيضا على المستخدمين معرفة العيوب التي توجد بالتطبيق، ومن أبرز تلك العيوب.

النسخة المجانية من التطبيق تحتوي على إعلانات وربما تكون مزعجة بالنسبة للمستخدمين.

يقوم التطبيق بترك العلامة المائية على الأعمال التي يقوم بها المستخدمين على التطبيق، ولكن العلامة المائية موجودة في النسخة المجانية فقط.

لا تأتي النسخة المجانية بجميع المميزات بينما النسخة المدفوعة يمكن الوصول لجميع المميزات التي يحتوي عليها التطبيق.