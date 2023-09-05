ما هو برنامج الولاء الوظيفي دوم لموظفي القطاع العام؟.. وزارة الموارد البشرية تُوضح

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج الولاء الوظيفي دوم لتقديم يد العون لموظفي القطاع العام من خلال توفير العروض المُميزة لهم من أجل منحهم حياة كريمة ولأسرتهم أيضًا، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر في توفير جميع الوسائل التي تُحفز العاملين مما يدفعهم لزيادة الإنتاج، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

ما هو برنامج الولاء الوظيفي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج الولاء الوظيفي دوم يوم 4 سبتمبر لعام 2023 فهو أحد البرامج الخاصة بالدعم الحكومي لتوفير حياة كريمة للموظفين ولأسرهم وأيضًا لتقديم عدد كبير من العروض والمزايا لهم من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُمكنك تنزيل التطبيق الخاص بك سواء من خلال جوجل بلاي أو من خلال App Store.

أهداف البرنامج

هناك العديد من الأهداف الخاصة به والتي جاءت على النحو التالي: