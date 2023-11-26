ما هو التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام 1445؟

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن بدء دراسة الفصل الدراسي الثاني ستكون اليوم الأحد على جميع طلاب مدارس المملكة في كافة المراحل وذلك بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، إليكم التفاصيل.

وزارة التعليم السعودية

مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني: – إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الأحد 1445/6/4هـ. – إجازة منتصف الفصل:

من يوم الجمعة 1445/6/23هـ

إلى يوم السبت 1445/7/1هـ. – إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 1445/7/13هـ. – إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:

من يوم الخميس… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 25، 2023

أشارت الوزارة إلى وجود إجازات متعددة في الفصل الدراسي الثاني حيث تكون أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445، وتأتي بعدها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وهي من 23/ 6/ 1445 إلى 1/ 7/ 1445 حيث تكون مدتها عشرة أيام، ثم بعدها تأتي إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 13/ 7/ 1445، ثم إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني من 1445/8/12 إلى 1445/8/21 هجريًا.