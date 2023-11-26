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ما هو التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام 1445؟

لبنى محمد

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن بدء دراسة الفصل الدراسي الثاني ستكون اليوم الأحد على جميع طلاب مدارس المملكة في كافة المراحل وذلك بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، إليكم التفاصيل.

وزارة التعليم السعودية

أشارت الوزارة إلى وجود إجازات متعددة في الفصل الدراسي الثاني حيث تكون أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445، وتأتي بعدها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وهي من 23/ 6/ 1445 إلى 1/ 7/ 1445 حيث تكون مدتها عشرة أيام، ثم بعدها تأتي  إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 13/ 7/ 1445، ثم إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني من 1445/8/12 إلى 1445/8/21 هجريًا.

ما هو التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام 1445؟


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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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