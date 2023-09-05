ما كيفية تحديث بيانات حساب المواطن السعودي برقم الهوية في عام 2023؟

أطلقت إدارة برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية حملة توعوية هامة بغرض تحديث بيانات جميع المستفيدين من برنامج الدعم، تأتي هذه الحملة كجزء من جهود الإدارة لضمان استمرارية صرف الدعم للأشخاص المستحقين وتفادي فرض أي عقوبات على المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم بانتظام.

حساب المواطن_المصدر : إكس

تحديث بيانات حساب المواطن عبر الموقع الرسمي

تُقَدِّم حملة برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية توجيهات قيّمة لتحديث بيانات الحساب عبر الموقع الرسمي الخاص به، تهدف هذه التوجيهات إلى تسهيل عملية التحديث وضمان استمرارية صرف الدعم للمستفيدين بشكل فعّال ومنظم، ومن أجل تحديث بيانات حساب المواطن، يلزم اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الإنترنت.

2. سجل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وأدخل رمز التحقق المطلوب.

3. بعد نجاح عملية تسجيل الدخول، ستظهر لك نافذة جديدة تحتوي على قائمة بالخدمات الرئيسية المتاحة في البرنامج.

4. اختر خيار “تفاصيل الطلب” من القائمة، وسيتم عرض فئات متعددة تتعلق بمعلوماتك الشخصية والعائلية.

5. حدد الفئة التي ترغب في تحديث بياناتها، مثل الحالة الاجتماعية، أو التغييرات العائلية، أو البيانات المالية، وما إلى ذلك.

6. بعد تحديد الفئة، قم بتحديث البيانات اللازمة بالمعلومات الجديدة والصحيحة.

7. اضغط على زر “حفظ” لتأكيد التحديثات التي أجريتها.

رفع المستندات عبر برنامج حساب المواطن

1. بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في برنامج حساب المواطن، ابحث عن القائمة الرئيسية أو القائمة الجانبية، قد يكون لها اسم مثل “الطلبات” أو “المستندات” أو “تحميل الملفات”.

2. انقر على القائمة المذكورة أعلاه للوصول إلى صفحة تحميل المستندات.

3. عند الوصول إلى صفحة تحميل المستندات، قد تجد زرًا رفع مستند، انقر فوق هذا الزر لفتح نافذة تصفح الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4. استعراض الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحدد المستند الذي ترغب في رفعه.

5. اختر الملف وانقر فوق زر “افتح” أو “تحميل” لرفعه إلى حسابك.

6. قد يتطلب النظام بعض الوقت لمعالجة المستند ورفعه.

7. بعد الانتهاء، ستظهر رسالة تأكيد تفيد بأن الملف تم رفعه بنجاح.

8. بعد رفع المستند، قد يُطلب منك تحديد نوع المستند أو تعبئة بعض المعلومات المتعلقة بالمستند. يرجى اتباع التعليمات المقدمة وإدخال المعلومات المطلوبة بدقة.

9. انتظر تأكيد استلام المستند من النظام، لأنه قد تتلقى رسالة إلكترونية أو إشعارًا داخل الحساب يفيد بأن المستند تم استلامه بنجاح ومرتبط بطلبك.