ما كيفية التسجيل في برنامج “الولاء الوظيفي” للقطاع الحكومي ؟

تم تقديم برنامج جديد بواسطة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس وزارة الموارد البشرية في العاصمة السعودية، الرياض، يعرف هذا البرنامج باسم “برنامج الولاء الوظيفي الدائم”، ويهدف إلى توفير مجموعة واسعة من العروض الممتازة والتي تم اختيارها بعناية لموظفي القطاع الحكومي، ويتم تصميم هذا البرنامج لتعزيز تواصل الموظفين مع المؤسسة وتعزيز الولاء والانتماء لها، ويتضمن العروض المميزة المقدمة تحسينات في البيئة العملية، وفرص التطوير الوظيفي، والمزايا الاجتماعية، والتكافؤ الوظيفي، والمزيد، ويتمتع الموظفون الذين يشاركون في هذا البرنامج بفرص فريدة لتحقيق نمو مهني وشخصي والاستفادة من التحسينات المستمرة في بيئتهم العملية.

برنامج “الولاء الوظيفي دوم” يدعم رؤية المملكة 2030

#دوم لموظفي القطاع العام#لأنك_غير تستاهل كل المزايا الحصرية. pic.twitter.com/VwULm8qpYX — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 4, 2023

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في حفل تقديم البرنامج الجديد “الولاء الوظيفي دوم”، حيث أعلن خلال خطابه في هذا الحدث أن تطبيق برنامج الولاء الوظيفي يأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة لتطوير القطاع الحكومي بشكل عام، يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، التي تهدف إلى الاستفادة من الموارد المالية لخدمة المواطن السعودي وتلبية احتياجاته المعيشية، ويتيح البرنامج للموظفين والمواطنين الحصول على قسائم شراء عندما يبلغ مجموع فواتيرهم 300 ريال سعودي أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك، يُقدم البرنامج مجموعة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي من خلال شبكة تزيد عن 2500 مزود خدمات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

خطوات التسجيل في البرنامج

1. قم بفتح الصفحة الرسمية للبرنامج على هاتفك المحمول.

2. انقر على كلمة “ابدأ الآن”.

3. اضغط على خانة “التالي”.

4. قم بتسجيل عنوان بريدك الإلكتروني في الخانة المخصصة له.

5. سيُطلب منك إدخال بعض البيانات الخاصة بالموظف في رابط برنامج الولاء الوظيفي.

6. بعد التسجيل، سيتم توجيهك إلى الخيارات “الخصومات” و”الأقسام”.

7. اختر “التاجر”، ثم “تحديد العرض”، واستبدل النقاط.