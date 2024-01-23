ما طريقة شراء تذاكر الزمالك والرجاء البيضاوي وأسعارها كأس دبي للتحدي 2024؟

يترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق القادمة في بطولة كأس دبي للتحدي، حيث يشارك الزمالك رفقة ثلاثة أندية عربية، وهي أندية الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني والرجاء المغربي، فيما تنطلق مباريات البطولة يوم 26 يناير المقبل، حيث طرح مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي كأس دبي.

تذاكر الزمالك والرجاء

تذاكر الزمالك والرجاء البيضاوي

تضم بطولة كأس دبي للتحدي أربعة من أقوى الفرق الجماهيري سواء الزمالك أو الأهلي أو الرجاء، حيث تقام مباريات البطولة في دبي، فيما سيتم توفير التذاكر في شباكين تذاكر، حيث تفتح أبواب الاستاد يومي الجمعة والسبت الساعة الرابعة عصرا، ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي :

اضغط رابط تذاكر الزمالك والرجاء.

اختر ايقونة “Buy Tickets”.

اضغط بعدها على “اختيار التذاكر”.

حدد فئة التذكرة وحدد العدد.

قم بالضغط على “الدفع”.

سجل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

قم بدفع قيمة التذكرة.

احجز تذكرتك لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في #كأس_دبي_للتحدي واحصل على خصم 20% 🎫 التذاكر موجودة في Platinum List 🔥 pic.twitter.com/hyrf7wNtTK — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 22, 2024

أسعار تذاكر الزمالك والرجاء

طرح مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر بطولة كأس دبي للتحدي بأسعار مخفضة، حيث تستعد الأندية لعودة البطولات الرسمية من خلال بطولة كأس التحدي الودية، فيما تأتي أسعار تذاكر المباريات وفق التالي:

الدرجة السعر Silver 80 درهم Gold 150 درهم Platinum 200 درهم VIP 500 درهم VIP3 1150 درهم

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

يتم نقل مباريات بطولة كأس دبي للتحدي عبر قنوات أبوظبي الرياضية المجانية، حيث يمكنك متابعة المباراة مجانا عبر تردد (11411- H)فيما تنطلق مباراة الزمالك ضد الرجاء يوم الجمعة 26 يناير الساعة 18.00 بتوقيت أبوظبي الساعه 4 بتوقيت القاهرة.