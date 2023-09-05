ما حقيقة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال سعودي مطلع يناير 2024؟.. التأمينات الاجتماعية ترد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بأنه ستكون هناك زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتكون 4000 ريال سعودي بدلاً من 3200 ريال سعودي مع بداية شهر يناير لعام 2024، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجابت على هذا التساؤل عبر منصة إكس لتوضح حقيقة هذا الأمر.

صورة عليها اسم وشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المصدر:- مجلة سيدتي

التأمينات الاجتماعية السعودية

ورد سؤال من أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر منصة “إكس” قائلاً فيه:-

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار انتشرت في الاونه الاخيره معلومات عن زيادة في راتب القطاع الخاص اعتبارًا من 1يناير 2024 ليكون 4000 ريال بدلًا من 3200 ريال هل ذلك يشمل العاملين بالفنادق والشقق المخدومة ام ماذا ولكم تحياتي”.

وجاء رد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء بأن “راتبك الوظيفي من اختصاص جهة عملك، أما حقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل فهي من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.