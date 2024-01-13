ما الخيارات الجديدة التي يتيحها مركز الإقامة المميزة السعودية للمقيمين والوافدين؟ وما الهدف من الإقامة المميزة السعودية؟

أنا كاتبة مصرية، حاصلة على بكالوريوس تجارة، جامعة حلوان، أحب الكتابة جداً، وأيضاً أحب القراءة، اريد أن أكتب كل ما يحدث، ولدي الكثير من التساؤلات فيما حول العالم، وأحاول الإجابة عنها عن طريق البحث، والتأكد من كل معلومة جيداً، ثم أقوم بتقديم هذه المعلومات لمن حول العالم، حتى يستفيد الجميع.