ما الخيارات الجديدة التي يتيحها مركز الإقامة المميزة السعودية للمقيمين والوافدين؟ وما الهدف من الإقامة المميزة السعودية؟
قام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة والذي من شأنه خمسة منتجات جديدة للإقامة المميزة وهي الكفاءة الإستثنائية والموهبة ورواد الأعمال ومستثمري الأعمال وملاك العقار.
هل تتماشى منتجات الإقامة الجديدة مع إحتياجات المملكة؟
بالتأكيد تمر المملكة حاليا بتغيير كبير مما أدى إلى الآتي:
- تم إطلاق منتجات تتماشى مع إحتياجات المملكة، وذلك لاستهداف فئات محددة تمت ترجمتها في هذه الخمس منتجات، بحيث يكون لكل منتج معايير ومتطلبات محددة من شأنها إذا تم تحقيقها، يكون الشخص قد حصل عليها، ومن هذه النماذج مثلا الكفاءات أو المواهب.
الكفاءات الإستثنائية
يقوم مركز الإقامة المميزة السعودية بدور التمكين كالتالي:
- دور المركز اليوم يكون هو الجهاز التنفيذي لتمكين القطاعات، فعلى سبيل المثال في الكفاءة الإستثنائية هناك تخصصات محددة يأخذها من القطاعات فلو أخذنا على سبيل المثال القطاع الصحي، هناك بعض التخصصات الصحية التي تحتاج المملكة إلى دعم هذه القطاعات بجذب هذه الكفاءات مثل جراحة القلب للأطفال والوجه والفكين وغيرها من التخصصات المحددة والدقيقة التي يستهدفها.
- وعلى غرار ذلك المواهب سواء كانت في القطاع الثقافي أو في القطاع الرياضي، وبالنسبة للقطاعات الأخرى هي تقدر تحت الكفاءات الاستثنائية.
- وتم تخصيص منتج الموهبة لتغطية هذين المجالين وذلك بالتنسيق مع منظومة الثقافة ومنظومة الرياضة.
ما هي المزايا التي يحصل عليها المقيم جراء ذلك؟
الهدف من وجود الإقامة المميزة هو كما يلي:
- جذب العقول المفكرة والطموحة إلى المملكة، وذلك لنقل المعرفة وجذب الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء المملكة، ولكي نحقق ذلك لابد أن نضمن إستقرار هذه الفئات في المملكة، على سبيل المثال منح الإقامة المميزة للتابعين والأسرة من الزوجة او الزوج، بالاضافة إلى الوالدين، والأبناء إلى خمسة وعشرين سنة.
هل الإقامة المميزة تمنح مرة واحدة مدى الحياة؟ أم أنها لفترة معينة؟ وما هي المعايير والشروط المطلوبة؟
تتم الإقامة المميزة عن طريق دفع أربعة آلاف ريال وتكون كالتالي:
- الهدف من الإقامة المميزة ليس هدف مالي، ولكن يتم النظر فيما إذا كان هذا الشخص حقق المتطلبات والمعايير أم لا.
- إذا حققها تستمر الإقامة، ومثال على ذلك الكفاءة الإستثنائية في حال حقق المعايير يحصل عليها بالمقابل المالي الذي تم ذكره لمدة خمس سنوات، وفي حال أثبت أو استمر في العمل في هذا القطاع وحقق المستهدفات المطلوبة في هذه الحالة تحول لإقامة دائمة.
- ويمكن الإطلاع على المعايير والشروط الموجودة على منصة المركز الجديدة، والتي تم إطلاقها، ويتم من خلالها توضيح جميع المنتجات وكل المعايير، بالإضافة إلى قيام الشخص المهتم بالإجابة على بعض الأسئلة، ثم يتم توجيهه من خلال هذه المنصة الى المنتج الأفضل، وما يناسبه، سواء كان الشخص من داخل أو خارج المملكة بالكامل لا يتطلب حضور الشخص إلى أي مكان في المملكة، وتتم كل الإجراءات عن طريق المنصة والتواصل معها.
- في النهاية يمكن القول باختصار أنه أصبحت لدى المقيم خمسة خيارات إضافية جديدة وبرسوم محددة، هذه الخيارات هي؛
- كفاءة استثنائية وتعطى للمتخصصين والتنفيذيين.
- الفئة الثانية مخصصة لأصحاب المواهب الثقافية.
- فيما تم تخصيص فئة خاصة للمستثمرين.
- رواد الأعمال.
- أما الفئة الأخيرة من الإقامة المميزة فسوف تتاح لمالكي العقارات.
- وهذه الفئات الخمسة الجديدة من الإقامة المميزة تتاح مقابل رسوم تبلغ أربعة آلاف ريال سعودي تدفع لمرة واحدة.
- وتشمل الإقامة المميزة حسب النظام الجديد كافة أفراد الأسرة حتى عمر الخامسة والعشرين، كما تشمل الوالدين، وهناك مميزات يحظى بها حامل الإقامة المميزة وهي حرية الخروج والعودة للسعودية دون اشتراط تأشيرة.
- وأيضا تتيح لحاملها إمتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة، والإعفاء من رسوم الانتقال من منشأة لأخرى.
- كما يعفى حاملها وأسرته من المقابل المالي على الوافدين، وأيضا تتيح له استقدام العمالة المنزلية وإصدار تأشيرة زيارة الأقارب.
- وأيضا تتيح لحاملها استخدام مسارات المواطنين في المنافذ وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الإنتقال بين منشآت القطاع الخاص ومزاولة الأعمال وفقا لنظام الإستثمار الأجنبي.