ماهو IPTV وكيف يعمل وكيف يمكن الاستفادة منه

في عالمنا الحديث، أصبح تلفزيون بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بـ IPTV واحداً من أكثر وسائل الترفيه شيوعاً واستخداماً، يعتمد هذا النظام على توفير خدمة بث التلفزيون الرقمي باستخدام بروتوكول الإنترنت IP، وهو ما يمكن أن يتميز بفعاليته وتفوقه على التلفزيون التقليدي في العديد من الجوانب.

تعريف IPTV

IPTV هو اختصار لكلمة “Internet Protocol television” وهو نظام يتيح للمشاهدين الوصول إلى المحتوى التلفزيوني عبر شبكة الإنترنت، يعتمد بشكل كبير على استخدام خطوط الإنترنت ذات النطاق العريض (broadband)، مما يجعلها تكنولوجيا متقدمة ومثلى لهذا الغرض.

ماهو IPTV وكيف يعمل، مصدر الصورة: FREEPIK.COM

الفروق الرئيسية

فيما يختلف “أي بي تي في” عن أنظمة التلفزيون التقليدية هو أسلوبه في توصيل المحتوى إلى المشاهدين، يعتمد التلفزيون التقليدي على طرق بث تقليدية مثل الأقمار الصناعية أو الترددات الأرضية، بينما يعتمد IPTV على شبكات الحاسوب والإنترنت لنقل المحتوى.

في التلفزيون التقليدي، يتم بث جميع البرامج في نفس الوقت والمشاهدين يقومون بتغيير القنوات لمشاهدة البرامج المفضلة، بينما يعمل IPTV بشكل مختلف، حيث يتم إرسال البرامج بشكل منفصل وحسب الطلب، المحتوى يتواجد على شبكة مزود الخدمة، ويتم إرساله إلى المشاهد عند الطلب.

كيف يعمل

تقدم خدمة IPTV المحتوى التلفزيوني عبر شبكة مُدارة خاصة، مثل خدمة الاتصال الرقمي DSL، هذا يمنح مزودي الخدمة سيطرة دقيقة على جودة الخدمة وتوفيرها بشكل مستمر، كما يضمن استخدام الشبكة الخاصة سرعة عالية لنقل البيانات وضمان عدم حدوث تقطعات في البث.

في النقل التلفزيوني التقليدي، يتم بث جميع البرامج في وقت واحد بتنسيق البث المتعدد، تتدفق إشارات البرامج المتاحة في اتجاه مجرى النهر، ويختار المشاهدون البرامج عن طريق تغيير قناة التلفزيون.

بينما ترسل خدمة IPTV برنامجاً واحداً فقط في كل مرة، أي تنسيق البث الأحادي، ويظل المحتوى على شبكة مزود خدمة الإنترنت، ولا يتم إرسال سوى البرنامج الذي يحدده المستخدم إلى الجهاز.

عندما يقوم المشاهد بتغيير القناة، يتم إرسال دفق جديد من الخادم مباشرة إلى المشاهد، يتطلب IPTV وجود جهاز فك التشفير لدي العميل، مثل جهاز توجيه Wi-Fi وذلك لتوصيل الإنترنت بالجهاز.

متي تستخدم IPTV وكيف تستفيد منه

IPTV ليس مجرد تلفزيون تقليدي، إنه يجلب معه مميزات وتقنيات تسمح للمشاهدين بالتفاعل مع المحتوى التلفزيوني، هذا يعني أنك لست مقيداً بمجرد مشاهدة البرامج بشكل تلقائي، بل يمكنك الآن اختيار متى تشاهد وماذا تشاهد.

نظراً لأن IPTV يستخدم نظام تسليم ونقل قائم على الحزم، يمكن تجميعه مع خدمات الاتصالات الأخرى التي تعتمد على IP، مثل الصوت عبر IP والإنترنت عالي السرعة، هذا يعني أنك لن تستفيد من مشاهدة المحتوي عبر IPTV فقط، ولكن يمكن أن يزودك بمحتوي صوتي عالي الجودة وإنترنت عالي السرعة.

يتيح استخدام IP أيضاً لمقدمي الخدمات دعم العديد من الخدمات والتطبيقات الأخرى، يمكنك الآن الوصول إلى الفيديو حسب الطلب، ومشاهدة التلفزيون التفاعلى، ومتابعة البث المباشر، والتواصل داخل البرامج، وحتى تحويل الوقت، هذه التكنولوجيا توفر الخدمات التلفزيونية التي تتيح للمشاهدين استهلاك المحتوى بطرق جديدة، على سبيل المثال يمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية ومشاهدتها لاحقاً، أو مشاهدة البرامج حسب الطلب، وحتى إعادة تشغيل البرامج المباشرة التي قد بدأت بالفعل.

حكم شراء اشتراكات IPTV

حكم شراء اشتراكات IPTV يختلف باختلاف محتوى القنوات التي يتم بثها من خلالها، ففي حالة كانت القنوات المشفرة التي يتم بثها من خلالها تحتوي على محتوى مباح، كقنوات الأخبار والبرامج الثقافية والترفيهية، فإن شراء اشتراكات IPTV فيها جائز شرعاً، أما في حالة كانت القنوات المشفرة التي يتم بثها من خلالها تحتوي على محتوى محرم، كقنوات الأفلام الإباحية أو برامج العنف والتطرف، فإن شراء اشتراكات IPTV فيها محرم شرعاً.