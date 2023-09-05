“مافي جيبي ولا ريال واحد”.. قصة الحكم السعودي الذي اعتزل التحكيم بسبب خطأ واتجه لتغسيل الموتى

أجرت قناة الإخبارية حوارًا صحفيًا مع الحكم السعودي المعتزل حسن البحيري، الذي يبلغ من العمر 66 عامًا من منطقة القصيم، تناولت فيه قصة اعتزاله، وتفاصيل الواقعة الشهيرة التي دفعته لاعتزال التحكيم، ومن ثم اتجاهه إلى القيام بغسل الموتى.

قصة حكم سعودي معتزل بسبب خطأ تحكيمي - مصدر الصورة: المرصد

سبب ترك التحكيم الدولي

عدم احتساب قرار في مباراة الأهلي والنصر، بعد عرقلة لاعب من الأهلي من قبل حارس مرمى النصر وإصابته بكسر، إلا أنه لم يقوم باحتساب خطأ ولم يطرد اللاعب، وبعد انتهاء المباراة ومشاهدته للفيديو، وجد الخطأ، فأعلن على إثر ذلك اعتزاله في نفس الليلة بعد المباراة بساعتين.

الخطأ الذي تسبب في تركه للتحكيم

وأوضح البحيري الذي عمل في مجال التحكيم لأكثر من 16 عامًا، أنه يعمل في مهنة تغسيل الموتى لوجه الله، ولا يمتلك في جيبه ريالاً واحدًا، ولا يتقاضى أي راتب على مهنته الحالية.

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