“مؤسسة الشهداء” إطلاق استمارة التقديم للحج 2024 العراق للفئات الثلاث عبر hajj.alshuhadaa.gov.iq

أعلنت مؤسسة الشهداء في العراق عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن إطلاق استمارة التقديم للحج 2024 العراق، وذلك للفئات الثلاث بنسبة 5% لكل فئة، على أن يكون التقديم لمدة 30 يوم بدايةً من يوم 9/10/2023، هذا وقد حددت المؤسسة عدة ضوابط للتسجيل من أهمها، أن أولوية التقديم يحق للوالدين ثم الأخوة والأخوات بالنسبة للشهيد الأعزب، أما بالنسبة للشهيد المتزوج يكون التقديم بالتتابع للوالدين والأزواج والأولاد والأخوة، كما أنه لا يتم قبول أي طلب بعد الموعد المحدد للتقديم، ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل الخبر مع خطوات التقديم.

استمارة التقديم للحج 2024 العراق المصدر واجهة استمارة التقديم للحج

رابط التقديم للحج 2024 العراق

الدخول على الموقع الإلكتروني “hajj.alshuhadaa.gov.iq“.

الضغط على فئة مقدم الطلب والاختيار بين الفئات المتاحة.

اختيار فئة الشهداء وتحديد الفئة.

تسجيل البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

الضغط على رفع الطلب.

ضوابط التسجيل للحج 2024

المستندات والمستمسكات المطلوبة