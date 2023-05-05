لينك تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1445 والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

مع بداية العام الدراسي الجديد 1445، ينتظر الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وذلك عبر نظام نور الإلكتروني الذي يسهل على الأسرة التقديم والتسجيل بكل سهولة ويسر، وتتبع الخطوات المطلوبة للتسجيل، ويتطلب التسجيل في النظام ملء بعض النماذج الإلكترونية وتقديم بعض الأوراق الرسمية المطلوبة، وتحديد المدرسة التي تفضلها الأسرة للالتحاق بطفلها، كما يتطلب التسجيل دفع الرسوم المطلوبة، وفي حال تم قبول الطفل يتم تعيينه في المدرسة المحددة وتسليمه بطاقة القبول.

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي نور

إذا كنت تنوي التسجيل في نظام نور للصف الأول للعام الدراسي 1445، فتحقق من الشروط التالية:

يجب أن يكون عمرك ست سنوات كحد أدنى لتكون مؤهلاً للتقدم.

لا يمكن للطالب تجاوز الحد الأقصى للعمر المحدد، الذي يبلغ 11 عامًا وثلاثة شهور.

عليك اجتياز الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه للطلاب للتأكد من صحتك ولياقتك البدنية للدراسة.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

بعد تحديد الشروط اللازمة لتسجيل الطلاب في نظام نور للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، يمكن لأولياء الأمور الآن البدء في عملية التسجيل، وتتضمن الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لإتمام التسجيل في نظام نور الآتي: يتم الدخول إلى موقع النظام والتسجيل بحساب ولي الأمر الخاص به.

بعد ذلك، يقوم المستخدم بإدخال الاسم ورقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة.

فيما بعد، يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الأبناء والنقر على زر “تسجيل طالب جديد”.

يقوم ولي الأمر بإدخال جميع بيانات الطالب المطلوبة في النظام مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني.

وكذلك إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة التي ينوي التسجيل فيها.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

يتم الضغط على زر “حفظ” في النهاية لإتمام عملية التسجيل بنجاح. وبعد ذلك، يتم انتظار إشعار من النظام يتضمن تأكيد عملية التسجيل والمدرسة التي تم اختيارها.

المستندات المطلوبة لتسجيل طلاب الأول الابتدائي نظام نور

يعد تسجيل الطلاب في النظام الأساسي للتعليم السعودي أمرًا هامًا ومسؤولية كبيرة على أولياء الأمور، ومن أجل ذلك، يتطلب التسجيل توفر العديد من المستندات والوثائق التي تثبت صحة وشمولية الطالب في النظام الدراسي، ويجب على الأولياء:

تقديم صورة سجل الأسرة أو الإقامة.

صورة من التحصينات الأساسية.

كذلك يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد.

صورة من عقد الإيجار أو ملكية السكن.

وصورة من الكشف الطبي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم النتائج في تاريخ محدد، وسيتم إرسال رسالة نصية لولي الأمر المسجل في النظام لإبلاغه بالنتيجة وموعد الدراسة.

موعد التسجيل في نظام نور اولى ابتدائي 1445

قد أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حملة واسعة للتوعية بعملية التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي، حيث أعلنت عن أهمية توفير المستندات المطلوبة والتي تتضمن صورة سجل الأسرة أو الإقامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة من التحصينات الأساسية وغيرها، وذلك لضمان تسجيل الطلاب بشكل سلس ودون عوائق، ومن المتوقع أن يشهد نظام نور إقبالا كبيراً خلال فترة التسجيل، حيث سيتم توجيه الأولوية للطلاب الذين تتوفر لديهم جميع المستندات المطلوبة، علماً بأنه من المقرر فتح باب التسجيل يوم الأحد المقبل 7 مايو الموافق 17 شوال، على أن يتم الإعلان عن نتائج الفرز في 15 نوفمبر 1444 هـ عن طريق إرسال رسالة نصية لولي الأمر المسجل في النظام لإعلامه بالنتيجة.