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ليلة مشواري.. موعد ورابط حجز تذاكر حفل محمد منير على مسرح بنش مارك بمدينة جدة

محمد مختار

يستعد الفنان محمد منير إلى إحياء حفل “ليلة مشواري” في جدة، وسوف يقدم الكينج مجموعة مميزة من أروع أغانيه، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل وكيفية حجز التذاكر.

- صورة 4 - حفل محمد منير | رابط حجز تذاكر حفلة محمد منير | مسرح بنش مارك

موعد حفل محمد منير: ليلة مشواري

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يقام الحفل في مدينة جدة على مسرح بنش مارك مساء غدا الجمعة الموافق 16 يونيو 2023، وتفتح الأبواب أمام الجمهور في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية.

ويقود الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات، ومن المتوقع أن يشارك عدد من النجوم في ليلة مشواري أبرزهم المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية المسموح لها بحضور حفل محمد منير، فيمكن الحضور لكل شخص يتجاوز عمره 12 عاما.

حفل محمد منير، رابط حجز تذاكر حفلة محمد منير، مسرح بنش مارك - صورة 1 - حفل محمد منير | رابط حجز تذاكر حفلة محمد منير | مسرح بنش مارك - صورة 2 - حفل محمد منير | رابط حجز تذاكر حفلة محمد منير | مسرح بنش مارك - صورة 3 - حفل محمد منير | رابط حجز تذاكر حفلة محمد منير | مسرح بنش مارك

رابط حجز تذاكر حفلة محمد منير

يمكن حجز تذاكر الحفل من خلال موقع عيشها الخاص بحجز تذاكر وفعاليات جدة وبنش مارك.

  • بعد الدخول إلى الموقع قم بالنقر على شراء التذاكر.
  • وعندما تظهر لك أيقونة الانتقال إلى موقع الحجز قم بالنقر عليها.
  • سوف تظهر أمامك كل فئات التذاكر وبجوارها الأسعار، وكل ما عليك هو النقر على الفئة التي تريدها.
  • بعد ذلك قم بالنقر على اختر المقاعد لي، وفي الخطوة التي تليها قم بالضغط على شراء التذاكر.

وفي الخطوة الأخيرة قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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