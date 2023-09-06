للخريجين..جامعة الأميرة نورة تدشن “يوم المهنة ٢٠٢٣” للتأهيل لسوق العمل

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن “يوم المهنة 2023″، خلال الفترة 11 حتى 13 سبتمبر 2023، في مركز المؤتمرات بالجامعة.

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن-مصدر الصورة:منصة الجامعة

احتياجات السوق

يهدف “يوم المهنة” إلى التعريف باحتياجات سوق العمل، وخلق حلقة تواصل بين مقدمي الفرص الوظيفية والباحثين عنها من الجنسين.

وسيشارك في الفعالية أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، يمثلون عدة مجالات مختلفة، منها قطاع المال والأعمال والتقنية، بالإضافة للقطاع الطبي.

مواضيع مهمة للخريجين

وسيقدم “يوم المهنة” العديد من الجلسات العلمية والإرشادية، وورش العمل والدورات التدريبية، التي تتناول مواضيع مهمة للخريجين والخريجات، مثل:

-تأثير علم البيانات في العمل المؤسسي والتحول الرقمي.

-خطوات تأسيس العمل التجاري.

-التعريف بالشهادات الاحترافية ومهن المستقبل.

-فن الحصول على الوظيفة الأولى.

-الطريق نحو كادر بشري منافس عالميًا.

-مهارات القيادة واتخاذ القرار.

تأهيل الشباب للعمل

يُعد “يوم المهنة” فعالية مهمة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث تسعى من خلالها إلى تأهيل خريجيها لسوق العمل، وتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية 2025، وهو “كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني”.

ويمكن التقديم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من خلال الدخول إلى منصة الجامعة وتسجيل في الوظائف المتاحة.