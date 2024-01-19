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“لقاء الأساطير” موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

عبدالله إبراهيم

مباراة القمة في كأس موسم الرياض وإعادة ذكرى للقاء الأساطير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في المباراة الثانية من مباريات كأس موسم الرياض 2024، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على خطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي

تقام المباراة التي ستجمع كل من نادي النصر ونادي إنتر ميامي في الرياض على ملعب آرينا، يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار التذاكر من 375 ريال سعودي.

رابط حجز تذاكر مباراة إنتر ميامي والنصر

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني عبر موقع وي بوك، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وي بوك.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “الفعاليات “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة مباراة “نادي إنتر ميامي والنصر”.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة “أحجز التذاكر “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر وفئة التذاكر على خريطة الملعب.

• الخطوة السابعة قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.

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عن الكاتب:
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عبدالله إبراهيم

• مصري الجنسية.
• حاصل على معهد نظم معلومات إدارية.
• خبرة 9 سنوات في مجال كتابة المحتوي والتسويق الإلكتروني.
• مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنية.

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