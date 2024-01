“لقاء الأساطير” موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

مباراة القمة في كأس موسم الرياض وإعادة ذكرى للقاء الأساطير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في المباراة الثانية من مباريات كأس موسم الرياض 2024، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على خطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

تقام المباراة التي ستجمع كل من نادي النصر ونادي إنتر ميامي في الرياض على ملعب آرينا، يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار التذاكر من 375 ريال سعودي.

لقاء الأساطير 🔥

كريستيانو ضد ميسي ⚽️

فريق انتر ميامي ضد فريق النصر في بطولة كأس موسم الرياض🏆

Cristiano vs Messi 🔥 ⚽

Inter Miami vs Al Nasser in the Riyadh Season Cup 😍

1 فبراير 🗓️

أرينا المملكة📍

Kingdom Arena📍

Feb 1 🗓️

