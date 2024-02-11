لعبة فول قايز للجوال.. شرح وتحميل لعبة Fall Guys للأندرويد والأيفون

بما أن هناك الكثير من ألعاب الجري والركض والمغامرة وألعاب السباق وألعاب الأطفال الأخرى التي تتوفر بشكل مجاني على متاجر التطبيقات والألعاب الإلكترونية للهواتف المحمولة، أصبح الأمر معتاداً بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين لذلك يجب عليك البحث عن ألعاب جديدة ومختلفة عن باقي الألعاب الأخرى، لذلك سنتحدث عن لعبة فول قايز أو Fall Guys التي تعتبر إحدى ألعاب المغامرات الجديدة بشكل مختلف تماماً عن باقي الألعاب الأخرى.

لعبة فول قايز هي لعبة فكرتها بسيطة جداً تتمثل في الركض والقفز والقيام ببعض الحركات الاحترافية، حيث يدخل اللاعبين في عالم المغامرة والطريقة الوحيدة للفوز في هذا العالم فقط عبر النجاح لوحدك فقط في بعض المستويات أو الجولات، وفي جولات أخرى يمكنك اللعب مع الأشخاص الآخرين كفريق والمهمة في هذه الجولة تتمثل في إنقاذ شخصيات أخرى والنجاح فقط من خلال إنقاذ الجميع من الخطر الذي يواجه هذه الشخصيات الأخرى.

لعبة فول قايز فكرته مشابهة جداً لعالم الرويال باتل كما هو الحال في لعبة بابجي موبايل وفورت نايت وغيرها من ألعاب القتال، ولكن الفرق هنا أنه ليس عليك أن تجمع الأسلحة والقتال ضد الأشخاص الآخرين، بل فقط الركض والقفز وتجنب العقبات التي تواجهك والمواصلة في فعل ذلك حتى يسقط جميع اللاعبين الآخرين وتبقى أنت الوحيد في اللعبة لكي تتمكن من الفوز، ويجب عليك العلم أن هذا الأمر في إحدى الجولات فقط ليس في معظمها، فكما ذكرنا أن هناك بعض الجولات التي تتطلب اللعب كفريق مع أشخاص آخرين من أجل إنقاذ شخصيات أخرى من الخطر، وفي بعض الأحيان هناك جولات تتطلب منك السباق مع شخصيات أخرى داخل مضمار سباق ويجب عليك التسابق معهم والوصول إلى خط النهاية، واحرص فقط على الفوز في هذه الجولة وفي كل الجولات الأخرى لكي تتخطى وتنجح وتتوجه إلى الجولة التي تليها.

يتم إدخالك مع لاعبين آخرين عددهم 59 لاعب في الجولات التي تتطلب الفوز لوحدك ويجب عليك تجنب السقوط من الأعلى لكي لا تخسر بشكل نهائي في اللعبة وتعيد المحاولة من جديد، حيث أن اللعب يكون في السماء وستجد ممرات أو طرق ثلاثية الأبعاد يجب عليك القفز بينها والعمل على تجنب السقوط من الأعلى بينما الآخرين يسقطون، كما هو الحال مع جولة السباق حيث يتم إدخالك إلى مضمار سباق مع لاعبين آخرين ويجب عليك التسابق والوصول إلى خط النهاية لكي تكون صاحب المركز الأول.

من أهم المميزات التي تحتوي عليها لعبة فول قايز أنها تتيح للمستخدمين اللعب مع الأصدقاء وأفراد العائلة حيث يمكنك اللعب مع أصدقائك من خلال خيار اللعب مع الأصدقاء، ويجب أن يكونوا متصلين داخل اللعبة حتى يتمكنوا من الدخول معك في جولة وخوض مغامرة مع بعض.

شخصيات لعبة فول قايز هي شخصيات كرتونية مبسطة ثلاثية الأبعاد يمكنك التحكم في شخصيتك داخل اللعبة من خلال أزرار التحكم في شاشة هاتفك والتي ستظهر لك بمجرد أن تدخل الجولة، حيث تمنحك اللعبة تجربة رائعة ويمكنك بالفعل الاستمتاع بهذه اللعبة عبر تحميلها على هاتفك المحمول، سواء كان هاتف المحمول يعمل بنظام الأندرويد أو كان يعمل بنظام الـ ios، فهي متوفرة على متجري جوجل بلاي وآب ستور ويمكن تحميلها بشكل مجاني تماماً بدون مصاريف أو رسوم.

شخصيات لعبة فول قايز

حسناً يمكنك التحكم في مظهر شخصيتك من خلال خيار المظهر في الشاشة الرئيسية بل الدخول في جولة، حيث ستجد في الشاشة الرئيسية خيار “المظهر” بمجرد الضغط عليه سيقوم بنقلك إلى خيارات التحكم في مظهر شخصيتك، حيث تأتي شخصيتك بمظهر ملون ربما بالأصفر أو الأحمر أو غير ذلك، وعندما تدخل إلى خيار المظهر ستجد ألوان أخرى يمكنك تغيير لون شخصيتك بكل سهولة، كما ستجد في المظهر خيار آخر وهو الرموز والأشكال التي تظهر على جسد الشخصية يمكنك تغييرها أيضا وفتح المزيد منها مع تقدمك في المستوى الخاص بك في اللعبة، بالإضافة إلى خيار الوجه أيضا فهناك العديد من الأوجه التي يمكنك الاختيار منها أيضا وتطبيقها على شخصيتك ولكن بعضها سيكون مغلقاً ولن تفتح إلا بعد أن تتقدم في مستوى اللعب.

هناك أيضا خيار المتجر الذي يمكنك شراء الحركات والملابس والرموز والأشكال التي تظهر عليك والأوجه أيضا وحتى الحركات التي تقوم بها بمجرد الفوز في مرحلة ما “رقصات الفوز” يمكنك أن تجدها أيضا في المتجر.

ستجد أيضا في الشاشة الرئيسية في اللعبة خيار الإعدادات الذي يتيح لك التحكم في صوت الموسيقى التي تعمل في الخلفية أثناء اللعب، حيث يمكنك إيقاف الموسيقى أو تركها تعمل، وكذلك صوت التأثيرات أثناء اللعب مثل صوت القفز والفوز وأثناء تأدية رقصة النجاح أو الفوز والعديد من الخيارات الأخرى التي تتيحها لك اللعبة.

تعتبر لعبة فول قايز من أفضل الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء وقت فراغك حيث يمكنك قضاء وقت رائع على اللعبة، سواء كنت تلعب بمفردك أو كنت تلعب مع الأصدقاء، وخلال الفترة الأخيرة اشتهرت اللعبة بشكل كبير مما جعلها اللعبة المفضلة لدى الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهي مناسبة تماماً مع جميع الفئات العمرية من المستخدمين.

مميزات لعبة فول قايز

سهلة وبسيطة جداً ومن خلال الاستمرار في اللعب ستكون قادراً على الاحتراف داخل اللعبة.

تحتوي اللعبة على الكثير من الجولات التي يمكنك الدخول إليها بكل بساطة.

تأتي اللعبة برسومات عالية الجودة وهي رسومات ثلاثية الأبعاد.

تتيح لك التحكم في الشخصية التي ستلعب بها داخل اللعبة من خلال التحكم في المظهر وما إلى ذلك.

يمكنك التحكم في الصوت والموسيقى والتأثيرات الصوتية من خلال الإعدادات.

سهولة التحكم أثناء اللعب من خلال أداة التحكم الرئيسية التي ستجدها في أسفل شاشة هاتفك أثناء اللعب.

متوفرة بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي وعلى متجر آب ستور.

مناسبة لجميع الفئات العمرية من المستخدمين.