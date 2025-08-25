“لزيادة العمر الافتراضي” .. تجنب هذه الأخطاء للحفاظ على محرك السيارة

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها سائقو السيارات الخاصة تؤدي إلى الأضرار الكبيرة بمحركات الاحتراق الداخلي، ولهذا نحرص معكم في نجوم مصرية على توضيح أهم النصائح المفيدة للحفاظ على محرك السيارة، تابع القراءة للمزيد من التفاصيل.

محرك السيارة يعتبر هو قلب السيارة النابض، فبدونه تتوقف السيارة بالتأكيد، لهذا من المهم الحفاظ عليه، أيضًا فإن سعره مكلف جدًا عند الإصلاح أو الاستبدال، لهذا احرص عزيزي السائق على اتباع تلك النصائح للحفاظ على محرك السيارة لفترة أطول، وهي تأتي على النحو التالي:

سرعة دوران المحرك

مقياس سرعة دوران المحرك أو ما يعرف باسم عداد rpm هو تلك الأداء التي تقوم بمراقبة أداء المحرك، لهذا من المهم القيادة ضمن نطاق دوران المحرك الطبيعي، وكذلك يجب الإبقاء على السرعة المتوسطة للمحرك بعد العملية الأولية للتسخين، فإذا كان الضغط على المحرك عالي جدًا، بمعنى كانت سرعات الدوران عالية جدًا، فإن هذا يزيد من استهلاك مجموعة المكابس، وبالتالي يحتاج إلى الإصلاح العام للمحرك، أما في حالة القيادة بسرعات دوران منخفضة جدًا فإن هذا يؤدي إلى الضرر بالمحرك، وفي تلك الحالة لا تصل درجة الحرارة بغرف الاحتراق إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما يؤدي إلى تراكم رواسب الكربون على البواجي وجدران الأسطوانات، وهو ما يتسبب في الأعطال الخطيرة للمحرك.

تسخين المحرك

من المهم الحرص على تسخين المحرك قبل قيادة السيارة، وذلك سواء كانت ظروف القيادة بفصل الصيف أو فصل الشتاء، ففي الفصل الصيف انتظر مدة دقيقة قبل بداية القيادة، وفي الشتاء انتظر مدة لا تقل عن 3 دقائق وهو الوقت الكافي لإتاحة لمضخة الزيت تمكنها من التوزيع جيدًا بجميع الأجزاء المتعرضة للاحتكاك بالمحرك، وبعد القيادة احرص على أن تقود سيارتك بحذر لمسافة كيلو أو 2 كيلو، وذلك حتى تضمن تسخين علبة التروس ومكونات المحرك تدريجيًا.

السخونة الزائدة

تسخين المحرك أكثر من اللازم قد يعرضه للكثير من الأعطال، وإهمال غسل الرادياتير من الأخطاء الشائعة حيث أنه قيد يؤدي إلى غليان الماء بالمبرد، بالأخص عند التوقف في حالة الازدحام المروري، ولهذا احرص على استبدال سائل التبريد سنويًا؛ فهو يفقد خصائصه بعد سنتين أو 3 سنوات كحد أقصى، أيضًا لا يجوز أن تضيف الماء العادي للمبرد، حيث إن ذلك يمكنه أن يكون سبب في أعطال متعددة، وقد يؤدي إلى مشكلات متفاقمة شديدة الْخَطَر بالمحرك.

إضافات تنظيف المحرك

يجب الحرص على عدم استخدام أنواع الإضافات المختلفة المنظفة التي يتم بيعها للمحركات، فبعضها غير مفيد ويمكن أن يضر بالمحرك على المدى البعيد.