كيف يُمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على سكن؟ وشروط الاستفادة

اهتمت وزارة الإسكان في السعودية بتوضيح كيفية الحصول على سكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة للحصول على سكن ملائم لها، وتوفر لها العديد من الخيارات المختلفة، وحددت الفئات المستفيدة ضمن التسهيلات التي يقدمها برنامج سكني للأسر والأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية في كافة أنحاء المملكة.

المصدر:مجلة سيدتي

كيفية الحصول على السكن

يمكن تقديم طلب للحصول على سكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

أولًا ضرورة التسجيل في منصة سكني عبر موقع وزارة الإسكان السعودية.

الدخول على منصة سكني من خلال حساب المستفيد في أبشر.

تسجيل الاسم والرقم السري.

سيتم فتح الصفحة الشخصية، يجب الضغط على حالة الاستحقاق.

اتبع التعليمات وقم بالموافقة على الشروط المعروضة لاستكمال الطلب.

كتابة البيانات الخاصة وبيانات الأسرة.

الإجابة على كافة الأسئلة التي سيتم عرضها لمتابعة تقديم الطلب.

لابد من الانتظار لبعض الوقت ليتم معالجة الطلب المقدم.

سوف تظهر رسالة بقبول الطلب في حالة الاستحقاق.

ضرورة الذهاب إلى الموقع واستكمال إجراءات الطلب.

كتابة بيانات الوظيفة وقيمة الراتب ومكان السكن الحالي، والبنك الذي تقوم بالتعامل معه.

قم بتحديد السكن المفضل من الخيارات المطروحة.

في النهاية ضرورة الضغط على مربع حفظ الطلب.

الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق

تُعد الفئات المستحقة هم الأشخاص الذين تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي من قبل، ولكن هناك عدد من الشروط للحصول على الإسكان التنموي، وهذه الشروط هي:

يكون سن المتقدم يزيد عن 25 عام أو أكثر.

ضرورة أن تكون الأسرة من مستفيدي الضمان.

يشترط عدم الحصول على دعم سابق، ولا يكون لديه سكن أو منزل باسمه.

اهتمت وزارة الإسكان بالسعودية ببيان كيفية الحصول على سكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل دعم وإعانة الأسر التي لا تمتلك سكنًا مناسبًا، حيث يقدم البرنامج لهم السكن المناسب ولكن بعد استيفاء الشروط كاملة، في الوقت الذي يتم فيه الكشف عن عدد من المنتجات الجديدة للبرنامج لتلبية متطلبات المواطنين.