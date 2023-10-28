كيف يُمكن تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي؟ وموعد صرف دفعة نوفمبر

أوضحت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي عن خطوات تسجيل زوجة المواطن غير السعودية بالضمان الاجتماعي، فأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد البرامج المقدمة لمساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود بالكامل.

تسجيل الزوجة الأجنبية في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يحق للزوجة من مواطن غير سعودي الجنسية أو المرأة المطلقة أو الأرملة أن تتقدم بطلب في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وهذا من خلال رفع طلب استثناء عبر الاتصال بمراكز التواصل الخاصة بالبرنامج، أو يمكنها زيارة أقرب مكتب ضمان اجتماعي لديها لرفع الطلب.

@HRSD_SA

السلام عليكم انا زوجة مواطن سجلت في الضمان المطور وتم القبول ولكن لم تظهر لي خيار اضافة حساب بنكي مالعمل !؟ — ♪ايمي (@eimy1406) October 25, 2023

تسجيل الضمان الاجتماعي

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية.

اضغط على “مستخدم جديد” أو يمكنك تسجيل الدخول على “النفاذ الوطني”.

انقر على خانة الموافقة على الشروط والضوابط.

إدخال رمز التحقق الذي سوف يرسل إليك على رقم الجوال المسجل.

اختيار “إكمال ملفي الموحد”.

ملء المعلومات المطلوبة بالملف الموحد.

اضغط على برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختيار “تكوين المنزل وإسناد التابعين”

عليك بعد ذلك أن توافق على الإقرار والتقديم.

بعد ذلك عليك الاستعلام على نتيجة الأهلية في تاريخ من 26 إلى 29 من كل شهر ميلادي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور من المقرر أن تكون بداية من دفعة 23 لشهر نوفمبر الموافق 1/11/ 2023 الذي سيكون يوم الأربعاء القادم.

كما أكدت الوزارة أن هذه الزيادة سوف تتضمن كافة أفراد الأسرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشرط ألا يتجاوز الحد الأعلى لراتب الأسرة الواحد 5000 ريال سعودي، والزيادة ستكون للعائل 1320 ريال، بعد أن كانت 1100 ريال، بينما تكون زيادة التابع بقيمة 660 ريال، بدلًا من 550 ريالًا.