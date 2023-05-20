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كيف يمكن دخول نظام نور وتسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1445

هناء علام

أعلنت وزارة التعليم عن بدأ تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا عبر دخول نظام نور اعتبارا من الأحد الموافق 1 ذو القعدة 1444، ويستمر باب التسجيل متاح حتى بداية العام الدراسي الجديد 1445، موضحة آلية التسجيل على ثلاث مستويات؛ الأول والثاني والثالث، مؤكدة على أن أولوية التسجيل في نظام نور للمستوى الثالث، وقد اعتمدت نظام تقسيم الإدارات التعليمية على ثلاث مجموعات، وإتاحة الفرصة لكل مجموعة للتسجيل على مدار سبع أيام، ثم تبدأ المجموعة الثانية وهكذا؛ لتقليل الضغط على نظام نور.

دخول نظام نور

دخول نظام نور

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طريقة تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1445 بالشروط الجديدة

يستطيع ولي الأمر دخول نظام نور وتسجيل رياض الأطفال كما يلي:

  • الانتقال إلى رابط التسجيل لولي الأمر في نظام نور.
دخول نظام نور
نظام نور تسجيل رياض الأطفال
  • إدراج بيانات الاسم وكلمة السر، ثم كتابة رمز التحقق المرئي.
دخول نظام نور
تسجيل طالب جديد في نظام نور
  • الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم ينتقل إلى الحساب الخاص ويضغط على تسجيل طالب جديد.
  • إدراج بيانات طالب رياض الأطفال من رَقَم الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد مع ذكر صلة القرابة.

دخول نظام نور

  • تحديد مستوى الطالب في رياض الأطفال وفقا لتاريخ الميلاد المذكور.
مستوى رياض الأطفال
  • بالضغط على التالي ينتقل تِلْقائيًا إلى بيانات الطالب الشخصية.
بيانات الطالب في نظام نور
  • الانتقال إلى مرحلة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.

  • الاطلاع على الوثائق والمستندات المطلوبة ثم الإقرار بصحة البيانات.

  • أخيرا يضغط ولي الأمر على زر تسجيل.

تسجيل رياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن فتح باب تسجيل رياض الأطفال في نظام نور، عن طريق دخول نظام نور من حساب ولي الأمر ثم إدراج البيانات والوثائق المطلوبة كما في الخطوات المذكورة أعلاه، مبينة أن التسجيل سيكون على ثلاث مستويات، مع إعطاء الأولوية للمستوى الثالث، كما يلي:

  • المستوى الأول لمواليد 6/ 2/ 1441، حتى 5/ 2/ 1442.
  • المستوى الثاني لمواليد 6/ 5/ 1440، حتى 5/ 2/ 1441.
  • فيما يكون مواليد المستوى الثالث من 6/ 2/ 1439، حتى 5/ 5/ 1440.

يذكر أن وزارة التعليم قسمت تسجيل رياض الأطفال في نظام نور في الإدارات التعليمية المختلفة لثلاث مجموعات؛ بحيث تبدأ المجموعة الأول غدا الأحد حتى السابع من ذو القعدة لمناطق الباحة، والحدود الشِّمالية، والمدينة المنورة، وعسير والمنطقة الشرقية، فيما تبدأ المجموعة الثانية من 8 ذو القعدة حتى 17 من نفس الشهر، بينما المجموعة الثالثة تبدأ في 15 ذو القعدة للإدارات التعليمية في مناطق الجوف والقصيم ومدينة الرياض.

هناء علام

Hanaa Allam
بكالوريوس إعلام قسم صحافة
أعشق الكتابة الصحفية، وعملت في مجال الصِّحافة الإلكترونية لسنوات عدّة.

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