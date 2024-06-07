كيف يمكنك تجنب حظر حسابك على فيسبوك 2024.. إليك أهم أسباب الحظر

خلال الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك يتم حظرهم على مدار الساعة، خاصة أن شروط الاستخدام الخاصة بمنصة فيسبوك أصبحت صارمة بعض الشيء، فعلى سبيل المثال عندما اجتاح فيروس كورونا جميع بلدان العالم في عام 2020 الماضي، كان فيسبوك قد أصدر بعض الشروط الجديد أمام المستخدمين من أجل استخدام التطبيق بشكل صحيح، وكان من أبرز تلك الشروط أنه لا يسمح بنشر أي معلومة خاطئة عن جائحة كورونا وفي حالة قام المستخدم بنشر معلومات خاطئة عن الأمر سيتم تقييد حسابه ويتعرض حسابه على فيسبوك لعقوبات قد تستمر لفترة طويلة.

الآن أصبح هناك العديد من الشروط المفروضة على المستخدمين من أجل استخدام منصة فيسبوك بشكل صحيح دون التعرض لحظر الحساب، وكل ما عليك فعله هو الالتزام بسياسات الاستخدام سواء القديمة أو الجديدة من أجل الحفاظ على حسابك نشط على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لماذا تتعرض حسابات المستخدمين على فيسبوك للحظر

حسناً كما ذكرنا أنه يوجد بعض الشروط منها سياسات الاستخدام الصحيح والمناسب لمنصة فيسبوك، ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من الحسابات التي تم حظرها على فيسبوك، ومعظم تلك الحسابات كانت تقوم بنشر محتوى مخالف لسياسات الاستخدام الخاصة بمنصة فيسبوك، فعلى سبيل المثال بعض الحسابات كانت تقوم بنشر محتوى به عنف ومحتوى به نوع من الكراهية وحسابات أخرى تقوم بنشر محتوى الهدف منه التحريض على الكراهية والعنصرية والمحتوى الإباحي وغير ذلك من المحتوى الذي يعتبر غير قانوني.

أهم أسباب حظر الحساب على فيسبوك

1- استخدام اسم زائف أو تقديم معلومات خاطئة عن شخصية ما مشهورة.

2- نشر محتوى يحرض على الكراهية أو محتوى عنيف او محتوى إباحي أو محتوى غير قانوني.

3- استخدام طلبات صداقة أو رسائل مزعجة بشكل متكر.

4- استخدام حساب مزيف أو تعدد الحسابات بطريقة غير مسموح بها.

5- انتهاك حقوق النشر أو الملكية الفكرية للآخرين، وهذا يعني أنه لا يمكنك نشر القصص أو الكتب والروايات الخاصة بالروائيين والكاتبين وغيرهم من لديهم حقوق ملكية على المحتوى الخاصة بهم.

6- هناك سبب آخر ويعتبر جديد لبعض المستخدمين الذين يقومون بالتسويق والترويج للمنتجات الخاصة بهم أو الخاصة بشركات أخرى، وهو أن فيسبوك الآن أصبح يقوم بحظر الحسابات التي تتجاوز حدود استخدام الإعلانات على المنصة، مما يعني أنه يجب الحذر بهذا الشأن وعدم نشر إعلانات بشكل عشوائي على المنصة.

ماذا تفعل لتجنب حظر حسابك على فيسبوك

يوجد بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى حظر الحساب الخاص بك على فيسبوك، ولقد ذكرنا بعضاً منه بالأعلى، وعلى الرغم من ذلك إذا أردت أن تتجنب حظر حسابك على فيسبوك فيجب عليك الالتزام بسياسات الاستخدام والإرشادات الخاصة بالمنصة لتجنب حظر الحساب الخاص بك، حيث يجب عليك القيام بالتالي.

1- الامتثال لسياسات الاستخدام

يجب عليك التأكد من الامتثال لجميع سياسات الاستخدام والإرشادات التي يحددها لك فيسبوك، وهذه الإرشادات وسياسات الاستخدام غالباً ما يتم إظهارها للمستخدمين الجدد، بحيث يتم تحذيرهم من نشر المحتوى العنيف والذي يحرض على الكراهية وما إلى ذلك.

2- استخدام معلومات شخصية صحيحة على فيسبوك

يجب التأكد من كتابة اسمك والمعلومات الخاصة بكل بشكل صحيح وذلك عند إنشاء حسابك على فيسبوك، كما يجب عليك تجنب استخدام أسماء زائفة.

3- تجنب السلوك المزعج

داخل فيسبوك يجب عليك تجنب إرسال طلبات صداقة أو رسائل مزعجة بشكل متكرر إلى المستخدمين الآخرين على فيسبوك، حيث يمكنهم تقديم شكوى ضدك ويتم التحقق في الشكوى من قبل فيسبوك ويتم تقييد حسابك في المرة الأولى وفي حالة التكرار يتم حظر الحساب.

4- تجنب انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية

عند استخدام فيسبوك تأكد من عدم نشر محتوى ينتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية للأشخاص الآخرين.

5- عدم الترويج لمحتوى مزعج

يجب عليك تجنب استخدام الإعلانات على فيسبوك بطرق قد تعتبر مزعجة أو غير ملائمة.

6- تجنب استخدام حسابات متعددة

هذا الشرط أصبح يتم تطبيقه الآن على فيسبوك وتويتر وبعض المنصات الأخرى، حيث ان تعدد الحسابات على منصة فيسبوك يعرض حسابك الأصلي للحظر بالإضافة إلى الحسابات الأخرى، وهذه الطريقة غير مسموح بها في فيسبوك.