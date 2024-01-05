كيف يحيي مهرجان “ليالي القيصرية” تاريخ الأحساء وثقافتها

في قلب مدينة الهفوف التاريخية، يقع سوق القيصرية، أحد أقدم وأهم الأسواق في منطقة الخليج العربي، والذي يشهد حاليًا مهرجان “ليالي القيصرية” الذي يحتفي بتراثه وثقافته وحرفه، ويقام هذا المهرجان برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، ويستمر إلى 20 من شهر رمضان المبارك، ويضم العديد من العروض والمعارض والورش والمسابقات، التي تعرض الفنون الشعبية والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية والتراث الأحسائي.

ما هو سوق القيصرية؟

سوق القيصرية هو أحد أقدم وأهم الأسواق في منطقة الخليج العربي، ويقع في قلب مدينة الهفوف التاريخية بالأحساء، ويعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر الميلادي، ويضم مجموعة متنوعة من المحلات التي تبيع السلع والبضائع النادرة والفاخرة، ويتميز بطابعه المعماري الفريد، الذي يجمع بين الأسلوب الإسلامي والعثماني والهندي.

لماذا يحتفي الأحساء بسوق القيصرية؟

الأحساء تحتفي بسوق القيصرية لأنه يمثل رمزًا لتاريخها وتراثها، ولأنه يعكس جمالية ورونق الماضي، كما أنه يشهد حاليًا مهرجان “ليالي القيصرية”، الذي يعرض الفنون الشعبية والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية والتراث الأحسائي، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية سوق القيصرية كموقع تراثي عالمي، تم تسجيله من قبل منظمة اليونسكو، وكعضو في شبكة المدن الإبداعية العالمية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

ماذا يمكن للزائر أن يجد في سوق القيصرية؟

الزائر يمكنه أن يجد في سوق القيصرية ما يناسب ذوقه واهتمامه، سواء كان يبحث عن العطور والمجوهرات والأقمشة والتمور والبهارات، أو عن الحرف اليدوية والفنون الشعبية والمنتجات المحلية، أو عن التجول في أروقة السوق والتقاط الصور التذكارية مع معالمه الفنية، أو عن المشاركة في فعاليات المهرجان والاستمتاع بالجو العربي الأصيل.