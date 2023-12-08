كيف يتم تحديث صك عقاري عبر بوابة ناجز ؟

تقدم منصة ناجز الإلكترونية خدمة تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية لكل من المواطنين في المملكة وذلك لتسهيل وتوفير الوقت أثناء الاستعلام عن الصك العقاري ليكون بشكل إلكتروني بدلاً من المتوجهة إلى أحد مكاتب وزارة العدل.

ما هي الخطوات اللازمة لتحديث صك عقاري؟

يتم تحديث الصك العقاري إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى بوابة ناجز الإلكترونية مباشرة “من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الخدمات الإلكترونية.

تقوم باختيار من قائمة الخدمات تحديث الصك العقاري.

الضغط على زر تقديم طلب جديد.

قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على زر الموافقة.

بعد ذلك تكتب البيانات المطلوبة منك.

رفع صورة الصك من الأمام والخلف.

التأكد من كافة المعلومات المطلوبة.

الضغط على زر تقديم الطلب.

كيف تتأكد من تحديث الصك؟

يتم التأكد من تحديث الصك العقاري وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الإنتقال إلى بوابة ناجز على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية العقارات.

بعد ذلك تقوم باختيار العقارات ثم المزيد.

اختيار التحقق من الصك العقاري.

تكتب البيانات المطلوبة.

بعد ذلك الضغط على زر التحقق.

كيف تعرف أن الصك العقاري محدث أم لا؟ pic.twitter.com/xfKop7UH1E — وزارة العدل (@MojKsa) March 1, 2020

كيفية الاستعلام عن صك برقم الهوية؟