كيف تقوم بتعديل الرسالة النصية على واتساب بعد إرسالها على هواتف الآيفون فقط

واتساب يعتبر واحداً من أهم وأفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي والأكثر استخداماً بين جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، فهو تطبيق المراسلة الفورية المفضل لدى الجميع، والسبب وراء ذلك أنه يتيح للمستخدمين الكثير من المميزات الرائعة التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها بشكل فعلي، مثل إرسال الرسائل النصية والصوتية وكذلك إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو سواء مع فرد واحد أو عدة أفراد “مكالمة جماعية”، وخلال الفترة الأخيرة قام واتساب بإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق وهي تعديل الرسالة النصية بعد أن يتم إرسالها للأطراف الأخرى على التطبيق.

كانت هذه الميزة قيد التطوير خلال الفترة الأخيرة وكانت قيد التجربة من قبل الشركة المطورة لتطبيق واتساب “ميتا”، ولكن الآن أصبحت الميزة متوفرة لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الـ ios فقط، حيث أن الميزة لم يتم طرحها بعد لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد.

ما هي ميزة التعديل على الرسائل النصية بعد إرسالها على واتساب

حسناً هذه الميزة تعتبر جديدة ورائعة للغاية تتيح للمستخدمين التعديل على الرسائل النصية فقط بعد أن يتم إرسالها للمستخدمين الآخرين في الدردشة، ولكن يمكن التعديل على الرسائل النصية بعد أن يتم إرسالها بفترة محدودة، مما يعني أنه بعد إرسال الرسالة النصية وبعد أن يمر عليها أكثر من 6 دقائق لا يمكن أن يتم تعديلها بعد ذلك، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الميزة مفيدة للغاية ويمكن أن يستفيد منها المستخدم في حالة قام بإرسال رسالة خاطئة إلى شخص ما أو قام بإرسال رسالة بدون قصد إلى الشخص الخطأ، وفي مثل هذه الحالات يمكن للمستخدم على الفور أن يقوم بتعديل محتوى الرسالة التي تم إرسالها بدون قصد للطرف الآخر، كما أن شيء لم يحدث.

هل الميزة متوفرة لجميع منصات الهواتف المحمولة

حسناً حتى هذه اللحظة لم يتم طرح الميزة على جميع الهواتف المحمولة وكما ذكرنا بالأعلى أنه تم طرح الميزة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ios، ويمكن لمستخدمي هواتف الآيفون الاستمتاع بهذه الميزة والبدء في استخدامها في حالة حدوث أي خطأ في رسالة ما أو تم إرسال رسالة عن بدون قصد للشخص الخطأ، أما بالنسبة لمستخدمي هواتف الأندرويد فإن واتساب لم يعلن بعد عن موعد طرح هذه الميزة لهم، ولكن هناك تكهنات بأن الميزة ربما يتم طرحها في وقت قريب أمام مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وبالنسبة لهواتف الآيفون فيمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل تطبيق الميزة والبدء في استخدامها على واتساب لديك.

1- في بداية الأمر يجب عليك تحديث واتساب لآخر إصدار من متجر آب ستور، أو قم بالتأكد فقط من أن واتساب يعمل لديك في آخر إصدار له، وذلك من خلال تفقد الأمر عبر التوجه إلى متجر آب ستور والبحث عن تطبيق واتساب وبعدها يمكنك التأكد من ذلك.

2- بعد ذلك يمكنك فتح واتساب على هاتفك الآيفون.

3- في شاشة الدردشة الرئيسية قم بالدخول إلى أي دردشة ترغب في تجربة الميزة عليها.

4- الآن بعد الدخول الى دردشة ما لتجربة الميزة قم بإرسال رسالة نصية للطرف الآخر.

5- بعد أن تقوم بإرسالها قم بالضغط على الرسالة ضغطة مطولة من أجل فتح الخيارات المتعلقة بهذه الرسالة.

6- ستجد العديد من الخيارات التي تظهر أمامك في الشاشة من ضمنها حذف الرسالة بشكل نهائي، وهناك خيار آخر وهو تعديل الرسالة.

7- قم بالضغط على خيار تعديل الرسالة وسيتم فتح خانة الكتابة أو صندوق الكتابة على الفور.

8- الآن يمكنك حذف محتوى الرسالة الأول وبعدها كتابة محتوى آخر والضغط على إرسال بكل بساطة، وستجد أن الرسالة تم تعديلها.

ملحوظة: بعد أن تقوم بتعديل الرسالة وإرسالها للطرف الآخر ستجد أنه في أسفل الرسالة مكتوب “تم تعديل الرسالة” ويمكن أن تظهر للطرف الآخر أيضا بأنك قد قمت بتعديل الرسالة، ولكن ربما لا يلاحظ الطرف الآخر ذلك لأنها تكون مكتوبة بخط صغير جداً وغير ملحوظ.