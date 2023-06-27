كيف تقوم بإنشاء قصة خاصة على سناب شات بالخطوات

تطبيق سناب شات يعتبر واحداً من أفضل منصات التواصل الاجتماعي خلال الوقت الراهن والكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم يستخدمون التطبيق على هواتفهم المحمولة سواء التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو التي تعمل بنظام تشغيل ios، ويستخدمه معظم المستخدمين بهدف التواصل مع الأصدقاء والأقارب أو التعرف على أصدقاء جدد، حيث أن التطبيق يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل النصية والصوتية وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو سواء مع طرف واحد أو مع عدة أشخاص، كما يتيح للمستخدمين نشر الاستوريهات أو القصص على حساباتهم الشخصية بحيث يمكن التفاعل معها والرد عليها من قبل المتابعين الآخرين.

فكرة التطبيق بكل بساطة تتمثل في التواصل مع المتابعين والأشخاص الآخرين سواء الأصدقاء أو الأقارب، فهو أحد تطبيقات المراسلة الفورية أيضا، وفيما يخص الاستوريهات والقصص فهناك الكثير من المستخدمين الذين يقومون بتصوير اللحظات الخاصة بهم عبر استخدام الكاميرا في التطبيق واستخدام الفلاتر الكثيرة التي يتيحها للمستخدمين بشكل مجاني، ومشاركتها فيما بعد مع المتابعين على القصص أو الاستوريهات.

في بعض الأحيان يرغب المستخدم بأن يقوم بنشر استوري أو قصة على حسابه الشخصي ولكن لا يرغب في أن يراها جميع الناس مثل الصور والفيديوهات الشخصية أو اللحظات العائلية التي يحظى بها المستخدم مع عائلته، وفي الوقت نفسه يرغب في نشر هذه اللحظات على القصة أو الاستوري الخاص به، ولكن بدون أن يراها جميع المتابعين له وذلك عبر إتاحة هذه اللحظات لأشخاص محددين مثل أفراد العائلة فقط، وهذا الأمر يسمى بـ استوري خاص على سناب شات.

القصص الخاصة على سناب شات

حسناً القصص الخاصة تختلف عن القصص العامة على سناب شات من خلال الأشخاص الذين يمكنهم رؤية القصص فقط، فكما ذكرنا بالأعلى أنه يمكن أن يكون هناك بعض اللحظات العائلية التي لا نرغب في أن يراها أشخاص آخرين من المتابعين وبالتالي نقوم باستثناء الجميع من رؤية القصص الخاصة بنا بحيث لا يمكن لأي أحد أن يراها مجدداً حتى تنتهي بعد مرور يوماً كاملاً من تاريخ نشرها، وفي الوقت نفسه نقوم بإتاحة هذه القصص لأفراد العائلة فقط بحيث يمكنهم رؤيتها بشكل طبيعي، وبعد انتهاء مدة القصة أي بعد مرور 24 ساعة يمكن أن نقوم بتعيين الإعدادات مرة أخرى وإتاحة القصص الخاصة بنا لجميع المتابعين بحيث يمكن للجميع رؤية القصص بشكل طبيعي.

خطوات نشر قصة خاصة على سناب شات

هناك بعض الخطوات البسيطة المتعلقة بإعدادات القصص الخاصة بنا يمكن بكل سهولة إخفاء القصص أو الاستوريهات من المتابعين وإتاحتها لأفراد العائلة فقط، وبعد انتهاء المدة يمكننا إعادة الإعدادات مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي.

1- في بداية الأمر قم بفتح تطبيق سناب شات على هاتفك المحمول سواء كان هاتفك أندرويد أو كان هاتفك آيفون.

2- قم بالضغط على حسابك الشخصي في الأسفل، عبر الضغط على صورة البروفايل الخاصة بك بالأعلى.

3- الآن في شاشة حسابك الشخصي يمكنك رؤية خيار “إنشاء قصة خاصة” أسفل خيار إنشاء قصة عامة.

4- من خلال الضغط على خيار إنشاء قصة خاصة يمكنك اختيار الصورة أو الفيديو المُراد رفعه على القصة الخاصة بك.

5- بعدها يمكنك تحديد الأشخاص المُراد إتاحة القصة لهم أو الذين يمكنهم رؤية القصة الخاصة بك.

6- يمكنك ذلك عبر الضغط على أسمائهم من أجل تحديدهم لرؤية القصة الخاصة بك، حينها يمكنك السماح للأشخاص المقربين منك برؤية القصص، وبهذا تكون قد قمت بإنشاء قصة خاصة.