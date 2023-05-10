كيف تتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي؟

يبحث الكثير من حائزي ساعات سامسونج جالكسي الحديثة عن كيفية التحكم في الأجهزة المنزلية باستخدام الساعة، خاصةً بعد التطور التكنولوجي الكبير في عالم الإلكترونيات، حيث باستخدام ساعات جالكسي يمكن التحكم في تتبُع الأجهزة المنزلية، كما يمكن استخدامها في عمل المكالمات الصوتية.

كيفية استخدامها

إذا كنت ممَّن يمتلكون ساعة جالكسي، فبإمكانك التحكم في الأجهزة المنزلية بسهولة وخاصةً الأجهزة التي تدعم تطبيق google home، ويتم ذلك بتشغيل البلوتوث واقترانه بساعة سامسونج الذكية والأجهزة المنزلية، مع العلم أنه يتطلب منك في البداية تحميل تطبيق Google Home على الساعة الذكية والهاتف، وذلك من متجر google play لمُستخدِمي الأندرويد ومن متجر App store لممتلكي الأيفون.

خطوات التفعيل

بعد تحميل وتثبيت التطبيق يجب تسجيل الدخول عليه أولاً.

قم بعمل موافقة للسماح لجميع الأذونات بالوصول إلى الموقع القريب من الهاتف.

قم بتشغيل البلوتوث وتشغيل خاصية البحث ثُم تحديد الجهاز الذي ترغب في تتبعه من خلال الأجهزة التي ظهرت في قائمة البحث مثل مكبرات الصوت أو شاشات سمارت.

بعد تحديد الجهاز ستطلب منك الساعة عمل تأكيد اقتران بالجهاز الذي ترغب في التحكم فيه.

بعد إتمام عملية الاقتران تستطيع التتبع والتحكم لجميع الأجهزة المتصلة بالساعة الذكية من خلال تطبيق جوجل هوم.

وبالتالي يُمكنك التحكم في جميع الأجهزة بتمكين خاصية الأوامر الصوتية، وذلك من خلال مساعد جوجل، حيث يتطلب عمل حساب في جوجل واقترانه بالأجهزة المنزلية، وبعد عمل ربط بين الأجهزة والساعة، يمكنك التحكم فيها بهذه الخاصية بصورة تلقائية.