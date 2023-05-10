كيف اقدم اعتراض حساب المواطن 1444 وهل ينزل الدعم بعد القبول

بعد الانتهاء من صرف الدعم الشهري، يعلن البرنامَج بَدْء تقديم اعتراض حساب المواطن لمن لم ينزل له الراتب، وذلك بعد مرور خمس أيام على صرف الدفعة المستحقة، وقد اشتكي الكثير إلى حساب البرنامَج على تويتر أن الدعم لم ينزل، والبعض الآخر أشار إلى أن حساب المواطن ناقص، بالرغم من التوجيه بصرف الدعم الإضافي، وبالفعل تم الإعلان عن صرف الدعم شاملا الدعم الإضافي، لذلك وجه حساب العناية بالمستفيدين إلى رفع اعتراض من حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة الاطلاع على أسباب عدم الأهلية أولا ثم تحديث حساب المواطن.

تقديم اعتراض حساب المواطن

بين الحساب الرسمي للبرنامج خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن كما يلي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. إتمام التسجيل إلى الحساب الشخصي وإدخال البيانات المطلوبة لذلك. الانتقال إلى قائمة دراسة الأهلية، ثم الاطلاع على حالة الأهلية. تحديث حساب المواطن وفقا لأسباب، ثم رفع المستندات الداعمة إن وجد. الضغط على أيقونة تقديم اعتراض حساب المواطن. سرد التفاصيل ثم الضغط على زر إرسال.

هل ينزل حساب المواطن بعد الاعتراض

أكد حساب العناية بالمستفيدين أنه خلال دراسة طلب الاعتراض وتم قبول الاعتراض، فإن الدعم المستحَق من حساب المواطن ينزل في حساب المستفيد عن الشهور التي لم يصرف فيها الراتب؛ وذلك لأن حساب المواطن ينزل بأثر رجعي، منذ إعلان الأهلية وظهور الحالة غير مؤهل، حتى قَبُول الاعتراض، ولكن بحد أقصى خمس شهور.

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/orxu0KDRv3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 31, 2022

مدة الرد على الاعتراض

يستغرق الرد على اعتراض حساب المواطن مدة حتى مراجعة الطلب والتحقق من شروط الأهلية، بحيث لا تتجاوز المدة ثلاث أشهر، وقد أعطى المستفيد مدة سماح لرفع الاعتراض تصل حتى 90 يوم من تاريخ إعلان الأهلية، وأكد أنه بإمكان المواطن معرفة الرد على الطلب بواسطة خدمة الاستعلام المتاحة في البوابة الإلكترونية، بالخطوات التالية:

فتح رابط حساب المواطن. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي. الضغط على دراسة الأهلية. الاطلاع على تفاصيل اعتراضات الأهلية السابقة.

في حالة قبول الاعتراض قبل يوم 10 في الشهر، يدخل الطلب في مرحلة دراسة الأهلية للدورة القادمة، وإبلاغ كقدم الطلب باستيفاء شروط الأهلية.