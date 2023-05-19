كيف اعرف نقاط قطاف stc وأماكن استبدال وشركاء الدفع

قبل التحدث عن الكثير من الأمور المُتعلقة ببرنامج نقاط قطاف stc المُقدم من شركة الاتصالات السعودية، سوف نشرح أولا ما هو هذا البرنامج حيث أن عملاء الشركة يعرفون جيدًا أنه نظام مكافآت مُقدم لهم يُمكن استخدامه في الحصول على باقات الدقائق أو الرسائل أو البيانات، وهذه كلها مكافآت داخلية من الشركة نفسها، بينما هناك أخرى خارجية يحصل عليها العميل من خلال شركاء قطاف ولكن يبقى هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات، مثل كيفية استبدال نقاط قطاف؟، وأماكن استبدال تلك النقاط؟، والعديد من الأمور الأخرى التي سوف نوضحها لكم.

كيف تكسب نقاط هذا البرنامج

قبل الحديث عن تحويل نقاط قطاف يجب أولاً الحديث عن كيفية الحصول عليها من stc، حيث يتم ذلك عبر خمس طرق رئيسية وهي كالتالي:

• عندما تقوم بدفع الفواتير الخاصة بك كعميل في شركة الاتصالات السعودية لجوالك أو هاتفك تحصل على عدد من النقاط.

• إذا كنت من مُشتركي كويك نت فدفع الفاتورة الخاصة بها يجعلك تحصل على عدد من قطاف.

• أيضًا تسديد فاتورة الانترنت المنزلي الخاص بك.

• شحن سوا يُعطيك هو الآخر فرصة للحصول عليها.

• أما الخيار الخامس والأخير فهو شرائها.

الاشتراك في برنامج قطاف stc

يتم ذلك بإحدى طريقتين:

• الأولى: عبر الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية عبر هذا الرابط هنا سوف تفتح لك صفحة تقوم بكتابة البيانات المطلوبة فيها، ثم تضغط على إرسال وسوف يتم التواصل معك بعد فترة قصيرة لتفعيل اشتراكك.

• الثانية: وهي الطريقة الأسهل بالطبع حيث يُمكنك إرسال 201 في رسالة نصية إلى 900.

شركاء قطاف

هؤلاء ينقسمون إلى نوعين الأول هو من يُمكنك شراء نقاط قطاف منه والآخر هو من يُمكنك الحصول على المكافآت والجوائز عبر استبدال نقاط قطاف من خلاله، وفيما يتعلق بالنوع الأول فهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الشركات والمتاجر والبنوك والتي يُمكنك من خلال التعامل معها، سواء بشراء المنتجات وذلك يخص الأسواق والمتاجر وشركات الطيران كذلك أو إيداع الأموال فيما يتعلق بالبنوك، الحصول على عدد معين من تلك النقط وفقًا لما هو موضح أمام كل خدمة تحصل عليها من تلك الشركات وللتعرف عليها بشكل أكبر وأوضح عليكم زيارة هذا الرابط حيث يوجد تقريبًا 76 شريك.

أما عن شركاء قطاف الذين يُمكن من خلالها الاستفادة من عروض ذلك البرنامج واستبدال النقاط منها فهي كثيرة ومُتعددة وفي جميع المجالات تقريبًا، مثل السفر والمطاعم والتسوق والبنوك والصحة وعيرها من الخدمات التي سوف تتمتع بها من خلال هذا البرنامج، والتي يُمكنك التعرف عليها من موقع الشركة ولكن يبقى هنا أمر مهم وهو كيفية تحويل قطاف إلى جوائز ومكافآت.

ا ستبدال نقاط قطاف

كما سبق وذكرنا هناك جوائز ومكافآت داخلية من الشركة تُمكنك من الحصول على رصيد سواء مكالمات أو رسائل أو باقات البيانات الخاصة بالانترنت، وسوف يُساعدك هذا الفيديو على التعرف على الطريقة الصحيحة لتحويل النقط واستبدالها فيما يتعلق بالحصول على جوائز stc.