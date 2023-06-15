كيف اعرف أني مؤهل في الضمان المطور 2023 بطريقتين

مع اقتراب إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الجديدة من كل شهر، يريد الجميع معرفة كيفية التأكد من قبول حالة الأهلية الخاصة بهم، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالفعل ذلك عبر طريقتين، الأولى تكون من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والثانية تكون من خلال تطبيق البطاقة الرقمية الجديد للمواطن، ونتابع معكم في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن الأهلية فور صدورها بالطريقتين المذكورتين، فتابع معنا.

موعد أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وكما نعلم فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتثبيت موعد صدور حالات الأهلية في برنامج الدعم الضمان الاجتماعي المطور، وذلك ليكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

ولكن يتم تغيير هذا الموعد في حال حدوث أي مناسبات أو إجازات، وبالفعل سيتم الإعلان عن حالة الأهلية لشهر يوليو 2023 مبكرا، وهذا نظرا لأنه تم تبكير صرف الدفعة كما تابعنا معكم في نجوم مصرية، وبالتالي تبكير الإعلان عن نتيجة الأهلية والتي يتوقع أن تكون خلال أيام قليلة.

طريقة الاستعلام عن الأهلية

ونجاوب معكم أعزائنا المتابعين على سؤال كيف اعرف أني مؤهل، ويتم ذلك من خلال طريقتين كما ذكرنا لكم، نتابع معكم الطريقة الأولى والتي تكون من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية المعروفة باسم موقع الضمان المطور بين المستفيدين، فتابع الخطوات:

تدخل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمية عبر الضغط هنا.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

أو النقر على الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم بعدها سوف تفتح معك الصفحة الرئيسية.

تنزل إلى برامج الدعم الخاصة بي.

تجد دراسة الأهلية الخاصة بالشهر الجديد.

في حال ظهر “تم التحقق بنجاح”، فهذا يعني أن الأهليات قد صدرت.

تضغط عليها لتفتح معك الأهلية والاستحقاق، لتجد الحالة الخاصة بالشهر الجديد.

طريقة المعرفة عبر البطاقة الرقمية

ويمكن إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية معرفة نتيجة الاستحقاق فور صدورها من خلال تطبيق البطاقة الرقمية، وذلك فتابع الخطوات: