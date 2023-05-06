كيف اطلع برنت من التأمينات الاجتماعية في السعودية عن طريق النت 1444

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتوفير خدمة الاستعلام الإلكتروني، حيث يبحث العديد من الموظفين عن طرق لإثبات وضعهم الوظيفي، سواء كانوا مسجلين في العمل أو غير عاملين، بهدف الحصول على شهادة على الفور لذلك يمكن الاستعلام عنها من خلال شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والمجهود، وهذه الخدمة هي إحدى الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية.

برنت من التأمينات الاجتماعية

هي نوع من الأوراق التي يمكن لمشتركي التأمين الاجتماعي الحصول عليها من خلال المؤسسة العامة للتأمينات، والتي يتم توفيرها أيضاً للمواطنين أو الوافدين، ويجب أن يكون المستفيد مشمولاً بالنظام من أجل الحصول على برنت التأمينات، وميزة هذه الوثيقة هي إثبات وضع الشخص من حيث العمل والأجور، حيث تشير الشهادة إلى ما إذا كان عاملاً أم لا، والمكان الذي يعمل فيه، أو إذا لم يكن مسجلاً لدى جهة من القطاع الخاص أو العام، وتاريخ ترك العمل وقيمة آخر راتب حصل عليه المشترك.

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا

أولاً قم بالذهاب إلى موقع ا لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في أعلى الصفحة.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

من ثم كتابة كلمة التحقق الظاهرة على الشاشة.

الضغط على كلمة تسجيل دخول أو حتى يمكن الدخول من خلال نافذة الدخول الموحد.

بعد ذلك سوف يتم إستلام رقم من خلال رسائل الهاتف.

يجب إدخاله في الخانة الصحيحة، والضغط على كلمة التحقق.

الضغط على كلمة الشهادات من ثم اختيار شهادة الأجور.

الضغط على أداء شهادة من ثم تحميل الشهادة من خلال إشارة التحميل الموجودة في الأعلى.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

من خلال تلك الخدمة يمكن معرفة إذا كان الشخص مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أو لا، وهي خدمة مهمة للغاية لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من الاشتراك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد ذلك إدخال كلمة التحقق الظاهرة على الشاشة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

من ثم يتم استقبال رقم سري من خلال الهاتف، يرجى إعادة كتابته مرة أخرى في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة التحقق.

الآن يجب إختيار خدمة التحقق السريع واختيار الحالة الوظيفية.

كتابة رقم السجل المدني و الرمز الظاهر في الصورة والضغط على كلمة تحقق.

بعد عدة ثواني تظهر حالة الاشتراك للمستخدم سواء كان مشترك أو لا.

في حالة لم تكن مشترك يجب الضغط على كلمة تحميل الوثيقة.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية