كيف ادخل نظام نور إذا نسيت الرقم السري والايميل من حساب الطالب وولي الأمر

نظرا لأهمية الخدمات التعليمية التي يقدمها للطالب وولي الأمر، يبحث البعض حول كيف ادخل إلى نظام نور إذا نسيت الرقم السري، أو بمعنى أدق دخول نظام نور بدون كلمة سر، خاصة أن الكثير ينساها نظرا لكثرة الحسابات الشخصية على المنصات الحكومية، ولكن وزارة التعليم سهلت ذلك الأمر، ووفرت إمكانية الدخول عن طريق النفاذ الوطني، الذي لا يحتاج إلى كلمة السر، وإنما يعتمد بشكل أساسي على بيانات حساب أبشر، كما تتوفر طريقة أخرى تعتمد على تعيين كلمة سر جديدة، وخلال المقال التالي سنتناول الطريقتين بالتفصيل لدخول نظام نور.

نظام نور بدون كلمة سر

دخول نظام نور لولي الأمر خدمة متاحة على مدار الساعة، ولكن في حالة فقدان كلمة السر فإنه يجب تعيين كلمة جديدة للمرور أولا، ثم استكمال خطوات الدخول، لذلك نوضح بالخطوات كيف ادخل نظام نور إذا نسيت الرقم السري:

الانتقال إلى رابط دخول نظام نور.

الضغط على عبارة نسيت كلمة السر (بنهاية شاشة الدخول).

تسجيل رقم الهوية الوطنية رمز شاشة التحقق.

الضغط على أيقونة التالي، ثم إدخال عنوان البريد الإلكتروني لصاحب الحساب.

الحصول على رابط الدخول من حساب البريد الإلكتروني، ثم تعيين كلمة سر قوية.

تأكيد كلمة السر ثم دخول نظام نور.

كيف ادخل نظام نور إذا نسيت الرقم السري

كما تتوفر طريقة أخرى لدخول نظام نور بدون كلمة سر عن طريق نفاذ في حالة فقدانها؛ حيث عممت وزارة الداخلية خدمة النفاذ الوطني الموحد لكافة المنصات الرسمية؛ لتوفير أعلى درجات الأمان عند دخول للحسابات الشخصية، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية البيانات، وصعوبة الاختراق، إضافة لذلك فإن الدخول عن طريق النفاذ الوطني يجنب المستخدم مشكلات التسجيل وإنشاء الحسابات، فقط بواسطة بيانات حساب أبشر (اسم المستخدم وكلمة المرور) يمكن الدخول بكل سهولة؛ حيث بعد أن يفتح المستخدم رابط موقع نور، يجب في نهاية الشاشة الدخول من خلال النفاذ الوطني، بالضغط عليها ينتقل إلى شاشة بيانات أبشر، ثم:

يضغط على الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يضغط على تسجيل الدخول.

يكتب رمز التأكيد قبل انتهاء المدة المحددة.

التحقق من هوية صاحب الحساب، ثم الدخول إلى حساب ولي الأمر في نظام نور.

تغيير رقم الجوال في نظام نور

مع حدوث أية تغييرات على بيانات الحساب الشخصي لابد من تحديث نظام نور، وهذه البيانات تشمل رقم الجوال، فبعد أن تعرفنا إلى كيف ادخل إلى نظام نور إذا نسيت الرقم السري، نوضح طريقة تغيير رقم الجوال؛ حيث أنه بعد تسجيل الدخول، يم الضغط على البيانات الشخصية من حساب المستخدم، ثم الانتقال إلى بيانات الهاتف، والضغط على زر التغيير، يكتب الرقم الجديد، ثم الضغط على زر إضافة ثم حفظ.