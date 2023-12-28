كيف أعرف رقم شريحتي في شبكة اتصالات وكل الشبكات في مصر 2024؟

نحتاج أحياناً إلى معرفة رقم شريحة الهاتف، سواء لمساعدة أحد الأشخاص في الشارع لمعرفة رقم شريحته، أو لمعرفة الرقم الخاص بنا، لذلك سنقدم لك في هذا المقال أكواد معرفة أرقام شرائح كل الشبكات التي تعمل في مصر.

كيف أعرف رقم شريحتي في شبكة اتصالات مصر؟

إذا كنت تملك شريحة اتصالات أو 011 وترغب في معرفة الرقم الخاص بها؛ فيمكنك القيام بذلك من خلال التالي:

قم بالدخول إلى لوحة الاتصال الخاصة بهاتفك واكتب هذا الكود: *947# بالترتيب نجمة 947 شباك واضغط على اتصال وسوف يظهر رقمك.

كيف أعرف رقم شريحتي في شبكة أورانج مصر؟

لمعرفة رقم شريحتك في شبكة أورانج أو 012 كل ما عليك هو اتباع الآتي:

الدخول إلى لوحة الاتصال الخاصة بهاتفك واكتب #119# وسوف تظهر لك رسالة قم بتحديد رقم 1 واضغط ارسال وسوف يظهر لك الرقم مباشرة.

كيف أعرف رقم شريحة فودافون؟

لمعرفة رقم الشريحة الخاصة بك في شبكة فودافون كل ما عليك هو القيام بالتالي:

الذهاب إلى لوحة الاتصال الخاصة بهاتفك وكتابة *878*# نجمة 878 نجمة شباك، والضغط على اتصال ولحظات وسوف تظهر لك رسالة بها الرقم الخاص بك.

كيف أعرف رقم شريحتي في شبكة وي we؟

يمكنك بسهولة معرفة رقم شريحتك في شبكة we المصرية وذلك من خلال خطوة واحدة، وهي الدخول إلى لوحة الاتصال وكتابة هذا الكود: *688# نجمة 688 شباك، وسوف يظهر لك رقم الشريحة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم أكواد معرفة أرقام شرائح كل الشبكات في مصر.