كيف أطلع جواز سفر سعودي للنساء 2023 .. وما هي شروط ورسوم الإصدار

يعتبر استخراج جواز سفر للنساء في المملكة العربية السعودية إجراءً مهمًا يتيح للنساء القيام بالعديد من الأنشطة والسفر إلى الخارج بسهولة، يمكن للسيدات السعوديات الراغبات في الحصول على جواز سفر أن يقمن بذلك من خلال متابعة الإجراءات المعتمدة في مكاتب وزارة الداخلية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة وشروط إصدار جواز سفر للنساء وتسديد الرسوم المطلوبة.

طريقة إصدار جواز سفر سعودي للنساء 2023 المصدر: السعودية ويب

إصدار جواز سفر سعودي

أصبح إصدار جواز سفر سعودي أمرًا يمكن تنفيذه بسهولة ويسر من خلال خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يُعتبر هذا الإجراء الإلكتروني البسيط خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير وقت وجهد المواطنين، بفضل هذه الخدمة لم يعد هناك حاجة للتنقل والزيارة الشخصية إلى المقرات الخاصة بالمديرية العامة للجوازات، بل يمكن للمواطنين إكمال الإجراءات من خلال إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد السعودي، مما يسهم في تسهيل أمور السفر والتنقل وضمان الإمتثال للأنظمة واللوائح السارية.

طريقة إصدار جواز سفر سعودي للنساء 2023

للحصول على جواز سفر سعودي للنساء يجب اتباع الخطوات التالية:

البداية بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

قم بالنقر على خيار المواطنين من القائمة الرئيسية.

الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، انتقال إلى خدمة الجوازات.

يمكنك اختيار الخدمة المرتبطة بطلب إصدار جواز سفر.

قم بملء الطلب عبر المنصة الإلكترونية.

سيتعين عليك تقديم إشعار المتقدم برقم المعاملة لمتابعة الإجراءات.

شروط إصدار جواز سفر سعودي للنساء

للحصول على جواز سفر سعودي للنساء في المملكة العربية السعودية، يجب توفر الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة للجواز حاصلة على الجنسية السعودية.

يجب أن تكون المتقدمة لإصدار الجواز مقيمة في السعودية.

عدم قدوم المتقدمة بطلب جواز سفر سابق كوثيقة مرافقة.

في حالة وفاة ولي الأمر، يتم منح الجواز عن طريق وصي على المتقدمة.

في حال وفاة الزوج، يتعين على المتقدمة استخراج بطاقة عائلية من الأحوال المدنية السعودية.

يجب سداد جميع الرسوم المترتبة عن طلب الجواز.

يجب أيضًا تسديد أية مخالفات مرورية تتعلق بصاحب الجواز.

يتعين على المتقدمة للجواز أن تكون لديها بصمة مسجلة.

طريقة استخراج جواز سفر سعودي للنساء

لإستخراج جواز سفر سعودي للنساء في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة أقرب مكتب لمديرية الجوازات.

تحقق من دفع الرسوم المتعلقة بجواز السفر.

تأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

قدم طلبًا لإستخراج جواز السفر.

إذا كان عمر الفتاة أقل من 15 عامًا، يجب إحضار هوية ولي الأمر.

تقديم صور شخصية يجب أن تكون الخلفية بيضاء، وأن ترتدي المواطنة الزي السعودي.

ملء جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب استخراج جواز السفر.

حدد موعدًا لإستلام جواز السفر.

يجب إحضار ولي الأمر في يوم الإستلام ليقر بأنه المسؤول عن صاحبة الجواز.

رسوم استخراج جواز سفر سعودي

تختلف رسوم استخراج جواز سفر سعودي وفقًا للمدة: