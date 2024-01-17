كيف أطلب البطاقة الذهبية لأول مرة عبر تطبيق ECCP؟.. البريد الجزائري يوضح

يرغب المواطنون الجزائريون في معرفة كيف أطلب البطاقة الذهبية لأول مرة، حيث يقدم البريد الجزائري العديد من الخدمات إلى المواطنين عن طريق تلك البطاقة، ومتميز البطاقة الذهبية باتاحة الإطلاع على الحساب البريدي الجاري، أو تحويل الأموال من حساب لآخر، كما أنها توفر سحب الأموال من ماكينات بريد الجزائر و البنوك.

طلب البطاقة الذهبية

طلب البطاقة الذهبية

يتم طلب البطاقة وتوصيلها إلى منزل المواطن من خلال الدخول إلى موقع البريد الجزائري حيث يمكنك طلب البطاقة وتسجيل بياناتك وبعدها سيتم إرسال البطاقة للمنزل، بالنسبة للرقم السري يمكنك طلبه من مكتب البريد، ويكون طلب البطاقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتمكن الطالب من الحصول على الطاقة الذهبية عند التسجيل في موقع البريد الجزائري.

يجب أن يتوافر لدى الطالب الرقم السري للحساب البريدي الخاص به.

تسجيل الدخول في موقع البريد الجزائري.

الانتقال إلى الخدمات المخصصة بطلب البطاقة الذهبية.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة منك.

بعد الانتهاء قم بحفظ معلوماتك وسيتم إظهار رسالة نجاح الطلب.

ستصلك بعدها البطاقة الذهبية.

متى تصل البطاقة؟

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب الخاصة بك ودفع الرسوم لن تستغرق البطاقة وقت طويل للوصول، إذ تصل إلى العنوان الذي تريده في مدة أقصاها 5 أيام، حيث وفرت مؤسسة البريد الجزائري خدمة إيصال البطاقات الذهبية لأصحابها، من خلال صناعة البطاقة وإصدار رمزها السري في نفس اليوم الذي يتم طلبها فيه، وتوصيلها إلى المنزل في غضون 5 أيام فقط، وذلك في جميع الولايات الجزائرية.

الحد الأقصى للبطاقة الذهبية

تأتي البطاقة بتكلفة سنوية للقرض الشعبي الجزائري تقدر بـ 9000 دينار جزائري كل عام، فيما أعلن بريد الجزائر عن رفع الحد الأقصى للسحب بالبطاقة الذهبية إلى 50 ألف دينار.