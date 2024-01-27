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كيف أشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ووهان ثري تاون اليوم السبت 2024/1/27 مجانا؟

محمد عثمان

يخوض نادي الأهلي السعودي مباراة قوية عصر اليوم السبت 27 يناير ضد ووهان ثري تاون الصيني في بطولة كأس دبي للتحدي 2024، حيث تقوم قنوات دبي الرياضية بنقل البطولة الودية، والتي تضم أربعة أندية من بينها “الزمالك، الرجاء البيضاوي، الأهلي السعودي، ووهان ثري تاون الصيني”، فيما انتهت أولى مباريات البطولة في نصف النهائي بفوز الزمالك على الرجاء، وتكون المباراة الثانية اليوم بين الأهلي ووهان الصيني.

مباراة الأهلي ووهان الصيني

مباراة الأهلي ووهان الصيني

مباراة الأهلي ووهان ثري تاون

تنطلق مباراة الأهلي ووهان ثري تاون في الساعة 4 عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والساعة 6 بتوقيت دبي، والخامسة بتوقيت مكة، فيما يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة عبر الدخول إلى رابط قنوات دبي الرياضية والتي توفر البث المباشر لها عبر موقعها الإلكتروني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووهان

يتم نقل بطولة التحدي الودية عبر قنوات دبي الرياضية وقناة SSC المجانية، إضافة إلى منصة شاهد VIP، حيث يسعى الاهلى لحسم لقب جديد قبل عودة البطولات الرسمية مرة أخرى والتي توقفت بسبب بطولة آسيا، فيما تقام مباراة الأهلي ضد وهان الصيني على استاد آل مكتوم بدبي.

بيانات المباراة القيمة
الفريقان الأهلي السعودي – ووهان الصيني
الموعد السبت 27 يناير 2024، الساعة 6.00 (توقيت دبي)
القنوات الناقلة دبي الرياضية، SSC، شاهد VIP
الملعب استاد آل مكتوم، دبي
البطولة كأس دبي للتحدي 2024

موعد نهائي دبي للتحدي

تنطلق بطولة دبي للتحدي على مدار يومي الجمعة والسبت فيما يكون النهائي يوم الأحد 28 يناير، ويخوض الأهلي السعودي مباراة قوية ضد ووهان ثري الصيني، فيما يلتقي الفائز في مباريات نصف النهائي يوم الأحد المقبل، ويلاقي الخاسر من المباراة الأولى والثانية لتحديد المركز الثالث والرابع.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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