كيف أستعلم عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين إلكترونيا

يستفسر العديد من الأشخاص المقيمين في المملكة بغرض العمل عن طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين بطريقة إلكترونية، وهي تعتبر من أهم الأمور التي يهتم بها الوافدين للمملكة، وهذا حتى يتسنى لهم الاستمرار في مزاولة عملهم بالمملكة، ويتم الاستعلام بواسطة رقم الإقامة أو رقم الحدود من أجل معرفة الصلاحية، سنذكر كم الخطوات التي يجب اتباعها من خلال مقالنا هذا.

طريقة الاستعلام

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل من خلال الموقع الإلكتروني، ويكون هذا من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الولوج إلى منصة وزارة العمل والتنمية السعودية بعد ذلك يضغط على خيار الخدمات الإلكترونية في الخطوة الموالية ينقر على خيار الاستعلامات الإلكترونية يختار الاستعلام عن خدمة مكتب العمل، ثم يختار نوع الخدمة ينقر على زر تسجيل رقم السداد ثم تسجيل الرمز المرئي يتوجب عليه النقر على زر البحث لكي تعرض له بيانات رخصة العمل الخاصة به.

صلاحية الإقامة

بالنسبة للاستعلام عن صلاحية الإقامة فيكون كما يلي: