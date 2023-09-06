كيف أحمل ماين كرافت الأصلية Minecraft تحديث سبتمبر 2023 على الجوال؟

ماين كرافت هي لعبة ثلاثية الأبعاد تتسم بالإثارة والتشويق، حيث تعتمد بشكل أساسي على بناء الأشكال باستخدام المكعبات، ويمكن بالطريقة ذاتها إنشاء عالم كامل بداية من المنزل والأدوات التي يستخدمها اللاعب، إلى كل ما يريده، وهو ما يميز لعبة Minecraft، حيث تعطي اللاعب الحرية الكاملة لبناء ما يريد، ولكن بشرط خدمة السبب الرئيسي من اللعبة.

ما هي لعبة ماين كرافت؟

وتهدف لعبة ماين كرافت إلى البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة للتقدم في المستويات، وتعطي الحرية للاعب كما ذكرنا في بناء ما يريد، ولكن الهدف الرئيسي هو النجاة من الموت، حيث تهجم عليه وحوش ليلية تظهر مع حلول الظلام، ويجب عليه قتلها أو الاختباء والنجاة منها.

ويستخدم اللاعب المكعبات والسوائل والأدوات الموجودة داخل اللعبة لبناء عالمه الخاص، وبمرور الأيام داخل اللعبة يصل إلى المستوى التالي، وكل تقدم في المستوى يصحبه صعوبة في مواجهة الوحوش، لذا عليه تجهيز عالمه الخاص بكافة الأدوات التي قد يحتاجها مستقبلًا.

كيف أحمل ماين كرافت؟

وتتوفر لعبة ماين كرافت على الجوال والكومبيوتر، ويمكن تحميلها على جوالك من خلال متجر جوجل بلاي في حال كان نظام التشغيل أندرويد، ومن خلال آب ستور في حالك كان نظام التشغيل IOS.

أولًا: للأندرويد

فتح متجر جوجل بلاي على جوالك.

البحث عن لعبة ماين كرافت.

الضغط على “تثبيت”.

بعد انتهاء عملية التحميل يمكن فتح اللعبة.

ثانيًا: للآيفون