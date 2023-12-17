كيف أبهر الملك فيصل البريطانيين بالبشت الحساوي؟

البشت الحساوي هو نوع من المشالح العربية التي تتميز بنقوشها الذهبية وجودتها العالية، وهو يعتبر رمزًا من رموز الأناقة والهوية الثقافية للمجتمع السعودي، وقد اشتهر هذا البشت بعد أن ارتداه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ثالث ملوك المملكة العربية السعودية، خلال رحلته الشهيرة إلى بريطانيا عام 1927م، حيث كان عمره 14 عامًا فقط.

كيف يصنع البشت الحساوي؟

يعود تاريخ البشت الحساوي إلى مئات السنين، حيث كان يصنع في منطقة الأحساء شرق السعودية، والتي تشتهر بزراعة النخيل والقصب والحرير، وكان البشت الحساوي يُحاك يدويًا من الوبر، وهو نوع من الصوف الناعم، ويُطرز بالزري الذهبي الفاخر، وهو خيط مطلي بماء الذهب، ويسمى هذا النوع من البشت بـ”المعلمة”، لأنه على شكل العلم، ويتميز بنسيج مطرز على جهة الظهر والأكتاف بالقصب وخيوط الحرير.

لماذا يرتديه الشخصيات البارزة والأعيان؟

وكان البشت الحساوي يرتديه الشخصيات البارزة والأعيان في المجتمع السعودي، وخاصة في المناسبات الرسمية والاحتفالية، كما اشتهر بلبسه ملوك دول الخليج العربي، مثل البحرين وسلطنة عمان، وهناك ما يطلق عليه اسم آخر وهو بشت “الممشط”، وهو أفخر وأندر أنواع البشت الحساوي، ويتم صنعه من الحرير الخالص، ويُطرز بالزري الذهبي والفضي.

كيف أصبح البشت معروفًا عالميًا؟

أصبح البشت الحساوي معروفًا عالميًا بعد أن ارتداه الملك فيصل في رحلته إلى بريطانيا عام 1927م، حيث كان يمثل والده الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، في مؤتمر الدول العربية الذي عقد في لندن، وكانت هذه الرحلة هي الأولى للملك فيصل خارج السعودية، وأول زيارة لملك سعودي إلى بريطانيا، وغادر الملك فيصل إلى رحلته من ميناء العقير التاريخي، وهو أول ميناء للمملكة السعودية، ووصل إلى بريطانيا مرتديًا الثياب العربية وبجنبه سيف وفي خصره خنجر، مرتديًا البشت الحساوي “المعلمة” باللون الأبيض، وكان هذا البشت مصنوعًا في الأحساء، وهو هدية من أحد الأمراء السعوديين للملك فيصل، وأثار الملك فيصل إعجاب البريطانيين بشخصيته القوية وثقافته العربية وأناقته السعودية، وكانت صورته وهو يرتدي البشت الحساوي تنشر في الصحف والمجلات البريطانية، وتعرض في المتاحف والمعارض الفنية، وقد أصبح البشت الحساوي رمزًا من رموز الصداقة والتعاون بين السعودية وبريطانيا، وبين العالم العربي والغربي.

ما هي أهمية البشت الحساوي في الوقت الحاضر؟

ويعتبر البشت الحساوي في الوقت الحاضر من المشالح النادرة والثمينة، ويحتفظ به كتحفة فنية وتراثية، ويستخدم في المناسبات الخاصة والمهمة، مثل الزيارات الرسمية والمؤتمرات الدولية والأعراس الكبرى، ويعبر البشت الحساوي عن الهوية الوطنية والانتماء الثقافي للمجتمع السعودي، ويحمل قيمًا من الكرامة والشموخ والفخر، ويواصل البشت الحساوي التألق والتميز، بفضل الجهود المبذولة للحفاظ على صناعته وتطويرها، ودعم المواهب والحرفيين الذين يمارسون هذا الفن الراقي، وينظم في السعودية مهرجانات ومعارض وورش عمل للتعريف بالبشت الحساوي وتاريخه وأسراره، ولتشجيع الأجيال الجديدة على اقتنائه وارتدائه والفخر به، ويعد البشت الحساوي من إبداعات الحضارة العربية والإسلامية، ومن روائع الفن والجمال.