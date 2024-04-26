كيفية نقل كفالة عمالة منزلية عبر مساند 1445 بالخطوات والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات نقل كفالة منزلية من شخص إلى آخر، وما يكون في هذا الصدد من شروط لازمة للنقل، حيث أوضحت الوزارة في هذا الصدد ما يلزم توافره من آلية النقل للكفالة والذي يكون إلكترونيا عبر منصة مساند، فضلا عن الكشف عن الشروط المطلوبة للنقل والتي قد تم الإعلان عنها وفقا لضوابط الاستقدام وموافقة كافة أطراف التعاقد.

بحسب ما قامت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بالتأكيد عليه بشأن كيفية نقل كفالة عاملة منزلية 1445، فان هناك في هذا الصدد عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب الشخص الناقل لكفالة عامل والتي تتمثل في:

الدخول في الخطوة الأولى إلى منصة مساند.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختيار خدمات نقل العمالة المنزلية والنقر على ابدأ الآن.

العمل على تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات اللازمة من الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

استكمال كتابة البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق.

الموافقة على الشروط والأحكام وإرسال الطلب.

إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية صارت على منصة #مساند بمزايا تحفظ حقوق جميع الأطراف وبخطوات بسيطة.

تعرف عليها: pic.twitter.com/eN4beOQXvy — مساند | Musaned (@Musaned_DL) August 1, 2023

خطوات واجبة على المنقول له العامل المنزلي

بعد قيام فرد ما بالانتهاء من خطوات نقل كفالة العامل المنزلي عبر مساند وإرسال الطلب، يجب على المنقول له هذا العامل القيام بعدد من الخطوات تعمل من أجل نجاح عملية نقل الكفالة تتمثل في:

العمل على قبول الطلب المرسل إليه.

الضغط على موافقة الشروط والأحكام.

القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن العامل المنزلي وبيانات كل من عقد العمل والنقل.

اختيار الحالة الوظيفية التي تكون للعامل.

بعد انتهاء هذه الخطوات يكون قد تمت خدمة نقل الكفالة بنجاح. نقل كفالة العمالة المنزلية عبر مساند

أوضحت الموارد البشرية عدد من الشروط الواجب توافرها من اجل نجاح عملية نقل كفالة عامل والتي تتمثل في: