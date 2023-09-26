كيفية معرفة فاتورة الكهرباء في المملكة عبر الإنترنت برقم الحساب فقط

قامت الشركة السعودية للكهرباء بإتاحة معرفة فاتورة الكهرباء عن طريق رقم الحساب فقط، وذلك بعد الضغط للاستفسار تصلك رسالة نصية تأتي على الهاتف المحمول الخاصة بصاحب فاتورة الكهرباء تشمل التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:-

سوف نوضح لك عددا من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل معرفة قيمة الفاتورة وهي كالتالي:

أولاً: قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

ستظهر لك هذه الصفحة:

قم بالنقر على الثلاثة خطوط في أعلى يسار الصفحة السابقة وستظهر لك صفحة جديدة اختر منها تسجيل الدخول.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور كما هو موضح بالصورة التالية:

بعد تسجيل الدخول قم بالنقر على خدمات المشتركين.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة خدمات الفواتير، قم بكتابة رقم الحساب فيها وذلك من أجل الاستعلام عن الفاتورة.

كما سوف يطلب منك كتابة الرمز المرئي قم بكتابته ثم اضغط بحث.

وأخيرا سوف تظهر لك صفحة بها كل المعلومات الخاصة بآخر فاتورة كهرباء خاصة بحسابك، كما سوف تصل لك رسالة نصية على هاتفك المحمول الخاص بحساب المستخدم.

الفائدة من هذه الخدمة المقدمة:-

وتقدم هذه الخدمة الاستفسار عن فاتورة الكهرباء وكل المعلومات التي تخص الفواتير، كما تقدم أيضا معرفة موعد سداد الفاتورة، حيث إن عملية الاستعلام عن الفاتورة تكون من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة، كما توفر أيضا بعد إتمام عملية السداد تقوم الشركة بإرسال إشعار بأن العملية تمت بنجاح، كما وترسل الشركة رسائل توعية للمشتركين في حالة حدوث أي شيء يراد العلم به.