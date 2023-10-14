كيفية معرفة رقم الحفظ في منصة جدارة 1445
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بفعالية على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين، من بين هذه الخدمات البارزة، تأتي “منصة جدارة” كأحد أفضل الأمثلة، حيث تمكن المتقدمين للوظائف المختلفة من التفاعل معها بسهولة وفعالية عبر الإنترنت.
معرفة رقم الحفظ في جدارة لبطاقة الأحوال الجديدة
للحصول على رقم الحفظ في منصة جدارة بخصوص بطاقة الهوية الجديدة، يمكنك متابعة الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة جدارة الإلكترونية.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة باستخدام معلومات الهوية الوطنية.
- بمجرد تسجيل الدخول، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة على المنصة.
- ابحث عن الخدمة المتعلقة بالبطاقة الوطنية أو الهوية الوطنية.
- اتبع الإرشادات والخطوات المقدمة على المنصة للحصول على المعلومات المطلوبة حسب الحاجة، قد يتم تعيين رقم الحفظ ضمن هذه الخدمة أو قد يتم استخدام رقم السجل المدني كبديل لرقم الحفظ.
- احتفظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها بعناية، حيث يمكن أن تكون ضرورية في المعاملات الحكومية والخدمات الإلكترونية الأخرى.
خطوات التسجيل في خدمة جدارة
للمواطنين الذين يبحثون عن وظيفة مناسبة ويرغبون في التسجيل في خدمة جدارة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع خدمة جدارة عبر الرابط eservices.masar.sal.
- ابدأ بإنشاء حساب جديد على الموقع، يجب ملء جميع البيانات المطلوبة، والتي تشمل السيرة الذاتية ورقم الهوية الوطنية وتحديد الجنس.
- إذا كنت ترغب في تعديل أو إضافة أي بيانات شخصية في وقت لاحق، يمكنك استخدام الخدمة المخصصة على الموقع لهذا الغرض.
- يمكنك أيضًا متابعة الإعلانات الوظيفية التي يتم نشرها على الموقع للبحث عن الفرص المناسبة.
- في حال الرغبة في التقديم لوظيفة معينة، اضغط على زر “التقديم”، بعد التقديم، يجب عليك انتظار نتائج الترشيح لمعرفة ما إذا تم اختيارك للمراحل التالية في عملية التوظيف.