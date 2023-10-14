تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بفعالية على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين، من بين هذه الخدمات البارزة، تأتي “منصة جدارة” كأحد أفضل الأمثلة، حيث تمكن المتقدمين للوظائف المختلفة من التفاعل معها بسهولة وفعالية عبر الإنترنت.

كيفية معرفة رقم الحفظ في منصة جدارة 1445. المصدر:- موقع المواطن.

معرفة رقم الحفظ في جدارة لبطاقة الأحوال الجديدة

للحصول على رقم الحفظ في منصة جدارة بخصوص بطاقة الهوية الجديدة، يمكنك متابعة الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة جدارة الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة باستخدام معلومات الهوية الوطنية.

بمجرد تسجيل الدخول، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة على المنصة.

ابحث عن الخدمة المتعلقة بالبطاقة الوطنية أو الهوية الوطنية.

اتبع الإرشادات والخطوات المقدمة على المنصة للحصول على المعلومات المطلوبة حسب الحاجة، قد يتم تعيين رقم الحفظ ضمن هذه الخدمة أو قد يتم استخدام رقم السجل المدني كبديل لرقم الحفظ.

احتفظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها بعناية، حيث يمكن أن تكون ضرورية في المعاملات الحكومية والخدمات الإلكترونية الأخرى.

خطوات التسجيل في خدمة جدارة

للمواطنين الذين يبحثون عن وظيفة مناسبة ويرغبون في التسجيل في خدمة جدارة، يمكن اتباع الخطوات التالية: